Vila Nova termina 1º turno invicto em casa, bate o Fortaleza e dorme vice-líder da Série B

O Vila Nova terminou o primeiro turno firme na briga pelo acesso à elite nacional. Em duelo direto contra o Fortaleza, o time goiano se manteve invicto nesta primeira metade de Série B do Campeonato jogando no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, ao vencer por 2 a 1, nesta terça-feira, pela 19ª rodada.

Em nove jogos diante da sua torcida, foram sete vitórias e dois empates. Campanha forte como mandante faz o time como forte candidato na briga por uma vaga na Série A de 2027, com 34 pontos, e assumindo momentaneamente a vice-liderança. Já o Fortaleza se manteve com 31 pontos e não sairá da zona de playoffs ao fim da rodada, graças ao tropeço do Novorizontino.

O Vila Nova agora começa o returno fora de casa, diante do CRB, na próxima segunda-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Já o Fortaleza encerra a 20ª rodada na terça-feira, contra o Botafogo, na Arena Castelão, na capital cearense.

Como de costume, o Vila Nova se impôs dentro do seu território. Encurralando o Fortaleza no campo de defesa, foi empilhando chances desde o primeiro minuto. Janderson buscou o ângulo em chute colocado e João Ricardo fez grande defesa. Na sequência, em falta cruzada na área, Douglas Mendes subiu sozinho e desviou de cabeça para abrir o placar, com 12 minutos.

Mesmo após o gol, o time goiano seguiu controlando as ações ofensivas, não deixando os visitantes respirarem com a bola e trabalhar para chegar ao empate. Com amplo domínio, o segundo gol foi questão de tempo. Em novo cruzamento na área, Dellatorre desviou, João Ricardo deu rebote e João Vieira aproveitou para completar para as redes, aos 31, e levar o Vila Nova com boa vantagem para o intervalo.

Na volta do intervalo, o Vila Nova deixou a bola mais com o adversário, na espreita por um contra-ataque. Mesmo com a posse, o Fortaleza não tinha criatividade para construir chances de perigo. Vendo a ineficácia ofensiva cearense, os goianos voltaram a ficar superior em campo, explorando principalmente os lados do campo, chegando com facilidade, mas sem conseguir concluir à gol.

Com o fim se aproximando, o Carpini oxigenou o setor ofensivo e enfim conseguiu o gol. Após algumas tentativas, Paulo Baya bateu rasteiro, Helton Leite deu rebote e Pedro Henrique descontou, aos 32 minutos. Após o gol, o Vila Nova acordou, prendeu a bola no ataque, a fim de esfriar a reação adversária. Com mais posse de bola, gastou tempo e administrou sem sustos a vitória até o apito final.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 1 FORTALEZA

VILA NOVA - Helton Leite; Igor Cariús (Hayner), Douglas Mendes, Breno Bora e Willian Formiga; João Vieira, Higor Meritão (Emerson Urso) e Marquinhos Gabriel (Dodô); André Luís (Dudu), Dellatorre (Gustavo Puskas) e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

FORTALEZA - João Ricardo; Maurício Mucuri (Mailton), Neris, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos, Lucas Sasha (Nathan Fogaça) e Vitinho (Welliton); Pedro Henrique, Miritello (Paulo Baya) e Luiz Fernando (Pierre). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Douglas Mendes, aos 12, João Vieira, aos 31 minutos do primeiro tempo. Pedro Henrique, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diana Caroline Muniz dos Santos (SP).

CARTÕES AMARELOS - Emerson Urso, Nathan Fogaça, Gabriel Fuentes e Pierre.

RENDA - R$ 70.745,00.

PÚBLICO - 7.629 torcedores.

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).