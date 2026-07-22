Vasco enfrenta Independiente em Medellin com portões fechados pelos playoffs da Sul-Americana

O Vasco inicia nesta quarta-feira mais um desafio internacional na temporada e em busca da primeira vitória sob o comando do técnico Pedro Emanuel. Às 19h, o time carioca visita o Independiente Medellín, no Estádio Atanasio Girardot, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa sul-americana.





O jogo será disputado sem a presença de público por punição aplicada pela Conmebol após a confusão nas arquibancadas na partida contra o Flamengo, pela Libertadores. O confronto de volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h, no Rio. Quem levar a melhor no confronto entre brasileiros e colombianos enfrentará o Olimpia, do Paraguai, nas oitavas de final.





O cruzmaltino chega pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia do treinador português e também o primeiro compromisso vascaíno após a paralisação para a Copa do Mundo.





Agora, a equipe busca um resultado positivo na Colômbia para voltar ao Rio de Janeiro dependendo apenas de um bom desempenho em casa para avançar às oitavas de final.





O Vasco deve ter mudanças em relação ao time que enfrentou o Vitória. O atacante Andrés Gómez, que começou no banco de reservas, deve voltar ao time titular. Ele passou por período de recuperação física depois de defender a Colômbia na Copa do Mundo e tem grande chance de começar jogando.





Ainda no setor ofensivo, Nuno Moreira e Adson disputam uma vaga. Os dois foram titulares na última rodada do Brasileirão, mas agora encaram a concorrência de Andrés Gómez. O escolhido formará o trio de ataque ao lado de Gómez e Spinelli.





O lateral-direito Paulo Henrique também é cotado para ganhar uma oportunidade no lugar de Puma Rodríguez. Depois de apresentar uma queda de rendimento nos últimos jogos antes da pausa para a Copa, o defensor busca retomar seu espaço.





O técnico Pedro Emanuel destacou que o Vasco tem tudo para deixar o mau momento que atravessa para trás e conquistar um resultado positivo para 'virar a chave' de olho na sequência da temporada.





"Não é um momento muito ruim. É um momento menos bom da temporada. O Brasileirão é muito competitivo e equilibrado. Uma ou duas vitórias já mudam tudo. Também sabemos que o Vasco é um time gigante. Isso para nós, também é uma responsabilidade. Precisamos saber lidar com isso e temos que saber viver com essa pressão, pois faz parte do futebol. Com o tempo, vamos superar isso com trabalho, rigor, critério e competência", disse o português.





O lateral-direito Paulinho, contratado junto ao América-MG, foi relacionado e pode fazer sua estreia. Em contrapartida, o volante Matheus Carvalho se recupera de uma lesão no joelho e não está à disposição da comissão técnica.





Do outro lado, o Independiente Medellín está na Sul-Americana após terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação do Grupo A. Eliminado do principal torneio continental, o clube colombiano terá um fator desfavorável: por punição aplicada pela Conmebol após a confusão nas arquibancadas na partida contra o Flamengo, pela Libertadores, o duelo será disputado com os portões fechados.





O Independiente Medellín conta com dois nomes conhecidos no futebol sul-americano. O experiente lateral-esquerdo Frank Fabra, conhecido pelo longo período em que atuou pelo Boca Juniors, e o atacante Yony González, com passagens por Fluminense, Corinthians e Ceará.





A equipe é comandada por Luis Amaranto Perea, ex-zagueiro que soma quase 350 partidas pelo Atlético de Madrid e foi bicampeão da Liga Europa (temporadas 2009-10 e 2011-12). O atacante polonês Francisco Fydriszewski também é uma das referências do elenco e deve comandar o setor ofensivo.





FICHA TÉCNICA





INDEPENDIENTE MEDELLÍN X VASCO





INDEPENDIENTE MEDELLÍN - Eder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño e Frank Fabra; Didier Moreno, Baldomero Perlaza e Harlam Loboa; Francisco Chaverra, Francisco Fydriszewski e Yony González. Técnico: Luis Amaranto Perea.





VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Thiago Mendes e Jhojan Rojas; Andrés Gómez, Cláudio Spinelli e Nuno Moreira. Técnico: Pedro Emanuel.





ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).





HORÁRIO - 19h.





LOCAL - Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia (COL).