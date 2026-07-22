Flamengo enfrenta a Chapecoense para diminuir a diferença em relação ao Palmeiras

O Flamengo visita a lanterna Chapecoense nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó, no seu primeiro compromisso oficial após a pausa para a Copa do Mundo. Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 34 pontos e um jogo a menos, o time carioca inicia a segunda metade da temporada tentando manter a boa fase apresentada durante a intertemporada e diminuir a distância para o líder Palmeiras, que soma 41 pontos.





O time comandado pelo português Leonardo Jardim chega em alta depois de fechar a intertemporada sem derrotas. Durante a preparação em Portugal, empatou por 2 a 2 com o River Plate, venceu o Lausanne-Sport por 2 a 0, e superou o Benfica por 2 a 1. De volta ao Brasil confirmou o bom momento ao vencer o Olimpia-PAR por 4 a 2, na última sexta-feira, em amistoso disputado no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).





O Flamengo conta com o retorno do meia Arrascaeta, recuperado de lesões e relacionado após três meses. O uruguaio, que não chegou a atuar na Copa do Mundo por conta de uma lesão na clavícula direita, está recuperado de uma cirurgia no local e está entre os relacionados para o confronto. Ele deve ser opção no banco de reservas.





Além de Arrascaeta, os zagueiros Léo Pereira e Danilo, os laterais Varela e Alex Sandro e o atacante Gonzalo Plata também estão de volta após suas participações no Mundial. Por outro lado, a comissão técnica terá desfalques no meio-campo: Lucas Paquetá está fora por lesão, De la Cruz será preservado e Carrascal cumpre suspensão.





O zagueiro Léo Ortiz segue em recuperação de uma lesão na coxa direita e o atacante Luiz Araújo virou baixa após machucar o joelho esquerdo no amistoso contra o Olimpia. O meia Lorran pode ganhar uma oportunidade. De volta ao clube após período emprestado no futebol italiano, o 'Garoto do Ninho' se destacou na intertemporada e foi elogiado por Leonardo Jardim.





"Ele joga em uma posição um pouco diferente de Arrascaeta e Paquetá, atua na meia direita para fora. Chamei a atenção dele no início do jogo contra o Olimpia por não desenvolver a função que tínhamos preparado, mas depois melhorou em termos posicionais, em termos ofensivos e conseguiu criar situações. Ainda fez um gol. É um jogador que deve crescer na equipe dentro do nosso planejamento", explicou.





Do outro lado, a Chapecoense já retomou sua participação no Brasileiro e fará o segundo jogo desde a paralisação. Na última sexta-feira, a equipe catarinense foi derrotada por 2 a 0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da quarta rodada. No momento ocupa a lanterna da competição, com apenas nove pontos, 12 a menos que o Grêmio, primeiro clube fora da zona de rebaixamento.





O técnico Rafael Lacerda deve promover mudanças pontuais com base no desempenho do último jogo. A tendência é que o lateral-direito Everton e o atacante Italo sejam as principais novidades no time inicial, visando dar mais volume de jogo.





Mas o técnico continua com uma enorme lista de desfalques. O goleiro Anderson, desfalque na última partida por conta de uma lesão, deve seguir longe dos gramados. O meia Max Alves, reforço anunciado durante a janela de transferências, também se recupera de um problema físico e não deve estrear. Os zagueiros João Paulo e Victor Caetano, os meias Rafael Carvalheira e Robert e o atacante Maurício Garcez aumentam a lista de baixas.





FICHA TÉCNICA





CHAPECOENSE X FLAMENGO





CHAPECOENSE - Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Italo e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda





FLAMENGO - Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Lorran; Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.





ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS)





HORÁRIO - 21h30





LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).