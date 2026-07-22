Red Bull Bragantino visita o Sporting Cristal pelos playoffs da Sul-Americana

O Red Bull Bragantino inicia, nesta quarta-feira (22), a disputa por um lugar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partir das 21h30, o time paulista vai até o estádio Nacional de Lima, no Peru, para encarar o Sporting Cristal, no duelo de ida dos playoffs eliminatórios.
O clube peruano vem da fase de grupos da Libertadores, onde encerrou no terceiro lugar da Chave F. Já a equipe de Bragança Paulista carimbou a vaga no mata-mata após ficar na segunda colocação do Grupo H do torneio continental. Quem avançar no somatório dos 180 minutos enfrentará o Atlético-MG nas oitavas.
Após a igualdade por 1 a 1 contra o Fluminense na última sexta-feira (17), o técnico Vagner Mancini indicou a manutenção da base titular. Contudo, a ala esquerda deve ter o retorno de Juninho Capixaba, que cumpriu suspensão no Brasileirão e reassume o posto na vaga de Cauê.
Além disso, a comissão técnica paulista nutre expectativas de contar com as voltas do volante Gabriel e do centroavante Isidro Pitta, ambos em reta final de recuperação física. O embate decisivo da volta está agendado para a próxima quarta-feira (29), às 21h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).
Do outro lado, o Sporting Cristal vive grande momento sob o comando de Roberto Mosquera. A equipe peruana vem embalada por invencibilidade recente e estreou no Torneio Clausura com triunfo sobre o Deportivo Garcilaso. Jogando em Lima, o time costuma imprimir ritmo acelerado, apostando em descidas pelas pontas e chutes de fora da área.
A força em casa é comprovada pelo retrospecto do clube em torneios da Conmebol: venceu 11 das últimas 15 partidas eliminatórias como mandante. Para o confronto, contudo, os peruanos contam com desfalques importantes no departamento médico: Felipe Vizeu, com dores na lombar, Christofer Gonzáles, com lesão ligamentar, e Juan Cuesta, com um problema no pé.
FICHA TÉCNICA
SPORTING CRISTAL-PER X RED BULL BRAGANTINO
SPORTING CRISTAL-PER - Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger e Cristiano da Silva; Ian Wisdom, Martín Távara e Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Irven Ávila e Hernán Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.
RED BULL BRAGANTINO - Thiago Volpi; Sant'Anna, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Cauê (Juninho Capixaba); Eric Ramires, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Eduardo Sasha e Fernando (Isidro Pitta). Técnico: Vagner Mancini.
ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).
HORÁRIO - 21h30.
LOCAL - Estádio Nacional de Lima, em Lima (PER).