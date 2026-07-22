Operário-PR mira G-2 em dia de briga contra o Z-4 na Série B do Brasileiro

A reta final do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro mobiliza, nesta quarta-feira, os dois extremos da classificação. Com quatro confrontos programados, a 19ª rodada tem como destaque a busca do Operário-PR por posições ainda mais altas no topo da tabela, enquanto cinco clubes tentam escapar das últimas colocações. O dia promete fortes emoções tanto na luta pelo acesso quanto no desespero contra a queda.

A bola rola a partir das 19h30 no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), onde o Operário-PR atua diante de sua torcida buscando se firmar dentro do G-6. Somando 32 pontos, o time paranaense mira a vice-liderança e recebe uma Ponte Preta em momento crítico: o adversário amarga um jejum de 12 partidas sem vitória, acumula apenas oito pontos e joga para evitar a lanterna.

No mesmo horário, o estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), sedia um confronto direto na parte inferior da tabela. O Ceará, com 19 pontos, joga pressionado para deixar o Z-4 e recebe o CRB, que possui 23 e tenta abrir vantagem em relação ao bloco da degola.

A programação ganha novos capítulos na sequência da noite. Às 20h30, o Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha) é o palco de um choque na parte de cima da tabela entre Goiás e Sport. Os goianos (28 pontos) e os pernambucanos (27) medem forças mirando uma brecha para retornar à zona de classificação.

Às 21h30, no Recife (PE), o Estádio dos Aflitos recebe mais um capítulo da luta contra a parte de baixo da tabela. O Náutico, com 21 pontos, enfrenta o Londrina, que tem 20, em um duelo onde ambos buscam pontuar para não se aproximar perigosamente da zona de rebaixamento.

A última rodada do primeiro turno da Série B será encerrada oficialmente na quinta-feira, com mais três jogos. A partir das 19h30, Athletic-MG e São Bernardo medem forças na Arena Sicredi.

Logo depois, às 20h30, é a vez do Cuiabá receber o Atlético-GO, na Arena Pantanal, pouco antes do duelo entre Botafogo-SP e Juventude, na Arena NicNet.