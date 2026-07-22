Internacional e Cruzeiro retomam o Brasileirão em confronto direto por posições na tabela

Internacional e Cruzeiro voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para a retomada do Campeonato Brasileiro após quase dois meses de paralisação em razão da Copa do Mundo. As equipes se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em situações próximas na tabela, separadas por apenas três pontos.

O Cruzeiro ocupa a 13ª colocação, com 24 pontos, enquanto o Internacional aparece logo atrás, em 14º, com 21. A equipe gaúcha tem apenas um ponto de vantagem sobre o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Os mineiros, por outro lado, chegam ao duelo embalados por uma sequência de quatro partidas sem derrota. O Inter perdeu os dois últimos jogos que disputou antes da pausa.

Pelo lado do Internacional, o zagueiro Maripán é uma das novidades para a retomada. Contratado no início do mês, o chileno está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode fazer sua estreia pelo clube. A tendência, porém, é que comece a partida entre os reservas.

O goleiro Matheus Cunha, outro reforço contratado pelo Inter na atual janela de transferências, não poderá enfrentar o Cruzeiro. O jogador pertence ao clube mineiro e está emprestado à equipe gaúcha, o que o impede de entrar em campo contra o time detentor de seus direitos.

A principal dúvida no time colorado está justamente no gol. Rochet retornou da Copa do Mundo com um novo problema físico na região lombar e passou os últimos dias em tratamento sob acompanhamento do departamento médico.

No ataque, a saída de Borré também abriu espaço no elenco. Alerrandro é o único centroavante de origem do grupo principal, enquanto João Bezerra e Fabrício Prado são alternativas vindas das categorias de base. Vitinho também já foi utilizado na função.

No Cruzeiro, Gabriel Pec e Gabriel Rojas estão entre os reforços que viajaram com a delegação e podem fazer suas estreias oficiais. Os dois já participaram do amistoso contra o Grêmio durante o período de preparação. Pec aparece como candidato a ocupar a ponta direita, enquanto Sinisterra deve atuar pelo lado esquerdo. Arroyo, lesionado na coxa direita, não foi relacionado, e Christian deixou o clube indo para o Krasnodar, da Rússia.

Rojas também surge como opção para a lateral-esquerda. Com as saídas de Kaiki e Kauã Prates, o argentino passou a ser o único jogador de origem da posição no elenco. Lucas Villalba, que começou a carreira como lateral, é outra alternativa para o setor.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X CRUZEIRO

INTERNACIONAL - Anthoni (Rochet); Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Matheus Bahia; Villagra, Paulinho, Bernabei, Allex e Carbonero; Alerrandro (Vitinho). Técnico: Paulo Pezzolano.

CRUZEIRO - Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Gabriel Pec, Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).