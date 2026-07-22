Remendado, Palmeiras visita o Coritiba e confia em descanso mental para frear ansiedade

Depois de 52 dias, o Palmeiras volta a atuar em um jogo oficial nesta quarta-feira, às 19h30, quando enfrenta o Coritiba pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Couto Pereira, na capital do Paraná. Líder do torneio nacional, o time de Abel Ferreira quer recuperar o embalo para não deixar que rivais se aproximem e aproveitou a pausa para a Copa do Mundo para descansar mentalmente o elenco.

"A intertemporada foi muito importante para a gente, deu para descansar mentalmente e o corpo também. A gente conseguiu analisar certas coisas que a gente tinha de melhorar ainda mais e acredito que a gente melhorou bastante. Agora é colocar em prática", analisou Andreas Pereira.

Com 41 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo, o Palmeiras tem um outro desafiante nesta noite: a ansiedade pela volta aos gramados.

"Estamos ansiosos para voltar a jogar depois de uma parada tão longa. Acho que todo mundo está querendo voltar a competir, reencontrar a nossa torcida e vencer os jogos. Estamos focados e com muita determinação", afirmou o meia.

A ansiedade não é a única preocupação no Palmeiras. A retomada do Brasileirão apresentará uma equipe repleta de desfalques. Agustín Giay torceu o tornozelo e está fora do jogo, assim como Jefté, que se recupera após cirurgia para correção de um problema no menisco.

Destaques do Palmeiras na reta final do primeiro semestre, Allan e Paulinho estão suspensos. Allan pegou um gancho de dois jogos pelo vermelho recebido contra a Chapecoense, no último jogo antes da Copa. Já Paulinho foi punido com um jogo por ter feito um gesto entendido como obsceno pelo STJD. Ele ergueu os braços acima da cabeça e os cruzou com o dedo médio em evidência.

Quem também deve ficar fora é Felipe Anderson, que trata um edema na coxa esquerda. Flaco López, vice-campeão mundial com a Argentina, ganhou alguns dias de folga e só retorna aos campos em agosto.

A tendência é que Abel Ferreira conte com a presença de Vitor Roque ao menos no banco de reservas. O atacante teve uma sindesmose no tornozelo esquerdo, passou por cirurgia e está recuperado.

Mesmo com problemas, a comissão técnica portuguesa confia num trio ofensivo de jogadores de Copa do Mundo. Abel pode montar o setor ofensivo com Mauricio, Ramón Sosa e Jhon Arias.

Na defesa, sem contar com Giay, Khellven será o titular. O lateral-direito tem hábitos ofensivos e liga um sinal de alerta uma vez que deve ser incumbido de marcar um velho conhecido dos palmeirenses, o atacante Breno Lopes, autor do gol do bi da Libertadores.

Breno Lopes pode ter Renato Marques e Lucas Ronier como parceiros de ataque por causa da suspensão de Pedro Rocha. No meio, é aguardado o retorno do capitão Sebastián Gómez.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA X PALMEIRAS

CORITIBA - Pedro Rangel; Tinga, Tiago Coser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Renato Marques e Breno Lopes. Técnico: Fernando Seabra.

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez (Arthur); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Lucas Evangelista e Mauricio; Jhon Arias e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).