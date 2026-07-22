São Paulo encara o Athletico-PR na volta ao Brasileirão à espera de reforços e sob transfer ban

Cinquenta e dois dias depois, o São Paulo volta a jogar nesta quarta-feira, 22, pelo Brasileirão, em sua primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo. Ainda no aguardo da regularização de reforços e sob transfer ban da Fifa, o time tricolor encara o Athletico Paranaense, às 21h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada. O MorumBis recebe shows do cantor britânico Harry Styles e, por isso, a partida será disputada no interior paulista.

Contratado junto ao Botafogo, Newton deve ser a novidade entre os relacionados pelo técnico Dorival Júnior para a partida desta quarta-feira. O volante de 26 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, vem treinando com o elenco e está pronto para estrear com a camisa são-paulina.

Newton deve ser o único reforço disponível para o jogo com o Athletico. O São Paulo ainda aguarda a regularização de outros reforços. São os casos do lateral-direito angolano Aurélio Buta, que assinou sem custos após passagem pelo futebol da Dinamarca, e do atacante Victor Sá, ex-jogador do Botafogo que estava no Krasnodar, da Rússia. A diretoria ainda trabalha na chegada do zagueiro português Domingos Duarte.

Para inscrever os reforços, o clube terá de pagar R$ 6 milhões à Lazio, valor referente à parcela atrasada pela compra em definitivo do meia Marcos Antônio, que resultou em transfer ban.

Victor Sá foi apresentado oficialmente nesta terça e falou com a imprensa sobre a expectativa para a estreia. "Conversei bastante com a comissão do Dorival, eles explicaram o estilo de jogo, como gostariam que eu jogasse. Dorival sempre fez grandes trabalhos e explicou a recomposição, meu posicionamento e pediu para me adaptar o quanto antes", disse o atacante. "Esse período de treinos tem me ajudado bastante para entender o estilo dele, a reação pós perda de bola. Todo mundo está facilitando minha vida para eu entrar dentro de campo e fazer meu papel."

Outro 'reforço' para a comissão técnica é o zagueiro Arboleda. O equatoriano foi reintegrado ao elenco após o polêmico 'sumiço' no primeiro semestre. O defensor retorna para preencher uma lacuna no grupo tricolor, já que Alan Franco foi emprestado para o Tigres, do México. O atacante Gonzalo Tapia também está próximo de ser negociado com o Columbus Crew, dos Estados Unidos. O ex-jogador Rafinha, novo executivo de futebol, está à frente das negociações.

Contra o Athletico, o São Paulo irá tentar encerrar uma incômoda sequência de cinco jogos sem vitória no Brasileirão. Foram três empates e duas derrotas nas últimas rodadas. O time está na nona posição, com 25 pontos, a cinco do time paranaense, que tem 30 e abre a zona de classificação para a Libertadores.

O São Paulo tem sequência complicada após o duelo com o Athletico. O time paulista joga contra o Flamengo, no Rio, no fim de semana; depois faz clássico com o Santos, em casa; e viaja para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio. Um retorno às vitórias nesta rodada é considerado determinante para evitar o risco de a equipe se afastar do pelotão de frente do Brasileiro.

O Athletico faz uma grande campanha no primeiro turno do Brasileirão e chegou à pausa para a Copa na quinta posição da tabela. Diante do São Paulo, a equipe paranaense vai tentar melhorar o aproveitamento como visitante. Em oito jogos longe da Arena da Baixada, o time comandado pelo técnico Odair Hellmann acumula cinco derrotas, um empate e conquistou apenas duas vitórias longe de casa.

O último triunfo do Athletico jogando longe de seus domínios contra o São Paulo aconteceu em 2019, quando a equipe paranaense venceu por 1 a 0, no MorumBis, em jogo do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a esperança de gols do time de Curitiba é o colombiano Kevin Viveros, artilheiro do Brasileirão com 11 gols.

Identificando a dificuldade do time de jogar fora de casa, o Athletico fez dois amistosos longe de Curitiba na pausa para a Copa, mas foi derrotado pelo Boca Juniors, por 1 a 0, na Argentina, e perdeu para o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, em Bragança Paulista, local do duelo desta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO - Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Sabino e Enzo; Pablo Maia, Danielzinho e Artur; Luciano, Ferreira e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias, Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h30 (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).