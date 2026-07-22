Mural de Ferran Torres é vandalizado em Barcelona após título da Espanha na Copa

O mural que homenageava Ferran Torres pelo gol que garantiu à Espanha o título da Copa do Mundo foi vandalizado em Barcelona. A obra, assinada pelo artista urbano TvBoy, havia sido criada poucos dias antes no bairro de Gràcia, na Rua Escorial, nas proximidades da Praça Joanic.

A pintura retratava o atacante do Barcelona com a camisa da seleção espanhola e beijando o troféu da Copa do Mundo. Ferran marcou o gol decisivo da vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação da final, resultado que garantiu à Espanha o segundo título mundial de sua história.

O ataque não ficou restrito à pintura. Além de cobrir parte do mural com tinta branca, os autores fizeram novas pichações na parede com mensagens contra a Espanha e em defesa do reconhecimento das seleções e equipes esportivas da Catalunha. O conteúdo dos grafites reforçou a interpretação de que o vandalismo teve motivação política.

A Catalunha, região autônoma localizada no nordeste da Espanha, possui um movimento independentista que defende a separação do território e a criação de um Estado próprio. A questão gera tensão política e social há décadas e ganhou maior dimensão em 2017, quando autoridades catalãs organizaram um referendo sobre a independência considerado ilegal pelo governo espanhol. Desde então, símbolos ligados à identidade espanhola e catalã continuam sendo alvo de disputas em diferentes contextos.

Nesse cenário, manifestações relacionadas à seleção espanhola podem assumir uma dimensão que ultrapassa o esporte. Embora muitos catalães acompanhem e apoiem a equipe nacional, setores independentistas rejeitam símbolos que consideram ligados à identidade espanhola e defendem a existência de uma seleção catalã própria em competições internacionais.

O mural de TvBoy já havia provocado reações distintas nas redes sociais desde sua criação. Enquanto parte dos torcedores celebrou a homenagem ao atacante, outros demonstraram rejeição à obra por seu caráter associado à seleção espanhola.

Após o vandalismo, o próprio artista se manifestou nas redes sociais. TvBoy afirmou que pretende continuar produzindo murais desse tipo e garantiu que as ameaças recebidas não irão impedi-lo de realizar seu trabalho.

Vale mencionar que o episódio envolvendo Ferran Torres não foi isolado. Poucos dias antes, outro mural criado em Barcelona, desta vez pelo artista Axe Colours e dedicado a Lionel Messi e Lamine Yamal, também havia sido vandalizado pouco depois de sua instalação. A obra fazia referência aos dois jogadores revelados pelo Barcelona e à final da Copa do Mundo.