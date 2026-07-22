Ônibus com torcedores do Tigre é alvo de tiros após jogo contra o Nacional na Sul-Americana

A volta para a Argentina após a classificação do Tigre na Copa Sul-Americana terminou em violência para um grupo de torcedores. Um dos ônibus que transportavam os argentinos foi atacado a tiros na noite desta terça-feira, 21, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Nacional, no Gran Parque Central, em Montevidéu.

O veículo foi atingido enquanto deixava a capital uruguaia pela Rodovia 1. O ataque aconteceu nas proximidades do cruzamento com a Rua Civils, quando o ônibus integrava uma caravana de 15 veículos que seguia em direção à Argentina.

Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino Clarín, um torcedor foi atingido na perna e precisou ser levado para uma unidade hospitalar de Montevidéu. O ônibus, operado pela empresa Flecha Bus, teria sido atingido por ao menos dez disparos e ficou danificado.

A caravana reunia parte dos mais de 2 mil torcedores do Tigre que viajaram ao Uruguai para acompanhar a partida decisiva contra o Nacional. A equipe argentina venceu por 3 a 0 e avançou no playoff da competição continental.

A imprensa uruguaia relata que o ataque pode ter sido realizado por torcedores do Nacional. A suspeita é de que o ônibus tenha sido surpreendido por um grupo que utilizou armas de fogo durante a ação. Entre os armamentos mencionados nos relatos estão revólveres e uma metralhadora.

As autoridades ainda investigam o caso e trabalham para esclarecer a dinâmica do ataque e identificar os responsáveis. Até o momento, as informações iniciais apontam para uma ação direcionada contra o comboio de torcedores argentinos após a partida.