Fifa monta a 'seleção dos sonhos' da Copa do Mundo 2026 com Vozinha e apenas três campeões

Escolher os melhores de uma competição com 48 países representados e muita coisa boa vista não é nada fácil. Bem por isso, a Fifa demorou três dias para anunciar a 'seleção dos sonhos' da Copa do Mundo de 2026. Divulgada nesta quarta-feira, a equipe conta com Vozinha no gol, atletas de seis seleções, sendo apenas três campeões mundiais com a Espanha.

Vozinha foi a grande surpresa com a desconhecida Cabo Verde, que acabou caindo nos 16 avos de final sem perder para nenhum rival nos 90 minutos de jogo. A eliminação diante da vice-campeã Argentina veio no tempo extra.

O prêmio ao goleiro veio, em muito, por sua apresentação de gala na estreia diante da Espanha, que no último domingo se sagrou bicampeã com triunfo sobre os argentinos. Vozinha fechou o gol naquele dia, se tornando a primeira estrela da Copa de 2026. Muitos imaginavam que o escolhido fosse o campeão Unaí Simon.

Campeã invicta e com somente um gol sofrido ao longo dos oito jogos, a Espanha podia emplacar mais defensores na lista, mas também viu o jovem Cubarsí - parou Mbappé na semifinal e Messi na decisão - ser preterido. Seus representantes são os laterais Pedro Porro e Cucurella, além de seu capitão, o volante Rodri.

Quarta colocada após largar entre as principais favoritas, a França também encaixou três nomes na seleção da Fifa: o zagueiro Upamecano, o meia Olise, recordista de assistências no torneio com sete passes para gol, e o goleador Mbappé, dono de 10 bolas nas redes adversárias e maior artilheiro da história das Copas, com 22 gols.

Assim como Mbappé, o argentino Messi era unanimidade na escolha. O zagueiro Lizandro Martínez também representa a esquadra sul-americana. Completam a lista o meio-campista inglês Jude Bellingham, terceiro colocado na Copa, e o artilheiro Haaland, da Noruega e responsável por despachar o Brasil nas oitavas de final.

CONFIRA A SELEÇÃO DA FIFA

Goleiro - Vozinha (Cabo Verde)

Defensores - Pedro Porro (Espanha), Lizandro Martínez (Argentina), Upamecano (França) e Cucurella (Espanha)

Meio-campistas - Rodri (Espanha), Jude Bellingham (Inglaterra) e Olise (França)

Atacantes - Messi (Argentina), Mbappé (França) e Haaland (Noruega)