No Santos, Gabriel Menino vê mudança para lateral como caminho para voltar à seleção

A atuação de Gabriel Menino como lateral-direito na goleada do Santos por 4 a 1 sobre a Universidad Central, na Venezuela, abriu espaço para o jogador projetar uma nova etapa na carreira. Autor de um dos gols da equipe no duelo pelos playoffs da Copa Sul-Americana, o atleta afirmou que pretende ganhar sequência na posição e vê a mudança como uma possibilidade de voltar a ser convocado para a seleção brasileira.

A adaptação vem sendo testada pelo técnico Cuca, que já conversou com o jogador sobre a função. Menino, que foi formado como meio-campista e passou boa parte da carreira atuando no setor, reconhece que ainda precisa evoluir para se consolidar na lateral, mas demonstra disposição para assumir o desafio.

"Ele (Cuca) falou que vai me ajudar nessa posição, sei que tenho muita coisa para melhorar ainda porque joguei muito tempo pelo meio. Mas tenho uma oportunidade tanto aqui quanto na Seleção, na lateral. Tenho um sonho que é voltar para a Seleção, jogar uma Copa do Mundo. Sei que tenho grandes chances de ir como lateral", afirmou à TNT Sports.

A posição, porém, não é novidade para o jogador. Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Menino também atuou como lateral-direito em diferentes momentos pelo clube e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Aos 25 anos, ele vê a mudança de função como uma oportunidade para se firmar no setor e, consequentemente, voltar a entrar no radar da equipe nacional.

No Santos, a mudança também surge em um momento de busca por alternativas para o elenco. A versatilidade do jogador permite que Cuca o utilize em diferentes setores, mas a possibilidade de atuar mais recuado pode ganhar espaço caso Menino consiga apresentar regularidade e segurança defensiva.

Emprestado pelo Atlético-MG até o fim de 2026, o jogador tem contrato com o clube mineiro até 2028.