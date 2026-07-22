Governo dos EUA fecha 309 sites brasileiros por transmissão ilegal da Copa do Mundo

Quase 2000 sites que realizavam transmissões ilegais da Copa do Mundo de 2026 foram fechados pelo Governo dos Estados Unidos nesta semana, incluindo 309 do Brasil. Os números fazem parte de uma operação com três fases distintas realizada pelas autoridades americanas e iniciada já em junho, no começo do torneio.

Foram 14 da Argentina, 223 do Equador, 28 do Peru, 256 da República Dominicana e 1140 da Colômbia, país mais afetado, além dos já citado em território nacional. Ao total, somam-se 1970 páginas. O motivo para a ação, além do combate à pirataria, foi de combater possíveis sites e programas maliciosos que poderiam chegar ao usuário.

"A Operação Offsides faz parte de esforço para proteger os direitos autorais e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos aos quais os consumidores americanos são expostos por softwares maliciosos incorporados a serviços de transmissão ilícitos", disse o Procurador-Geral Adjunto do Departamento de Justiça dos EUA, A. Tysen Duva.

De acordo com o Diretor Executivo Associado Adjunto da HSI, a principal agência de investigação do governo americano, Matthew Millhollin, assistir a jogos fora das plataformas oficiais, como eram no Brasil a Globo, o SBT e a CazéTV, exporia os usuários a "riscos desconhecidos". "Eles podem estar planejando inserir malwares ou roubar suas informações de pagamento", afirmou.

A Colômbia, país que mais sofreu fechamentos, também foi alvo de 13 missões de busca e apreensão para combater a falsificação de artigos desportivos, o que resultou em 11 prisões.

Nos Estados Unidos, a transmissão oficial da Copa do Mundo foi feita pela Fox na televisão e pelo serviço de streaming Peacock, em inglês. Ainda, fez parte da cobertura a Telemundo Network, que trouxe conteúdos em espanhol.

Mesmo com o alto número de sites encerrados no Brasil, as emissoras tiveram bons números. A CazéTV bateu seguidos recordes mundiais e chegou a 21,2 milhões de aparelhos simultâneos ligados no jogo entre Noruega e Inglaterra, pelas quartas de final. A Globo e o SBT também registraram bons números de audiência, que superaram a casa dos 30 e 10 pontos na Grande São Paulo, respectivamente.