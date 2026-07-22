Técnico holandês Mark van Bommel negocia com a Bélgica para substituir o francês Rudi Garcia

A Bélgica encaminhou a contratação do técnico holandês Mark van Bommel para substituir o francês Rudi Garcia, que comandou a seleção europeia até as quartas de final da Copa do Mundo da América do Norte. Aos 49 anos, van Bommel está sem clube desde 2024 e assinará contrato até a Eurocopa de 2028. A informação foi inicialmente dada pelo portal belga Nieuwsblad Sport.
Mark van Bommel já tem história como treinador no futebol belga. Ele comandou o Royal Antwerp nas temporadas 2022/23 e 2023/24, conquistando três títulos: o Campeonato Belga e a Copa da Bélgica, ambos na primeira temporada, além da Supercopa da Bélgica de 2023.
Aposentado dos gramados desde 2013, quando encerrou a carreira no PSV, Van Bommel iniciou a trajetória como treinador em 2014, como auxiliar técnico da seleção holandesa sub-17. Em 2016, integrou a comissão técnica da seleção principal da Arábia Saudita e, em 2018, da Austrália.
A primeira oportunidade como treinador principal veio justamente no PSV, onde comandou a equipe nas temporadas 2018/19 e 2019/20. Em 2021/22, esteve à frente do Wolfsburg, da Alemanha. Na sequência, assumiu o Royal Antwerp, onde viveu o momento mais vitorioso da carreira como técnico.
Como jogador, o ex-volante defendeu grandes clubes do futebol europeu, como Barcelona, Bayern de Munique e Milan. Pela seleção da Holanda, disputou as Copas do Mundo de 2006, na Alemanha, e de 2010, na África do Sul, quando foi vice-campeão após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta. Seu principal título como atleta foi a Liga dos Campeões de 2005/06, conquistada pelo Barcelona ao lado de Ronaldinho Gaúcho.
Rudi Garcia não teve o contrato renovado após o Mundial e deixa o comando da Bélgica, que ocupava desde fevereiro de 2025, quando substituiu Domenico Tedesco. A passagem do treinador francês foi marcada por altos e baixos e por uma série de problemas de relacionamento com o elenco, inclusive durante a disputa da Copa do Mundo.
A seleção belga foi eliminada nas quartas de final pela campeã Espanha, ao ser derrotada por 2 a 1. Ainda assim, foi a única a marcar um gol contra os espanhóis durante a campanha do título.
Na fase de grupos, a Bélgica terminou na liderança do Grupo G, com cinco pontos. A equipe empatou por 1 a 1 com o Egito, ficou no 0 a 0 com o Irã e venceu a Nova Zelândia por 2 a 1. Nos 16 avos de final, protagonizou uma virada histórica sobre Senegal por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0. Já nas oitavas de final, goleou os Estados Unidos, donos da casa, por 4 a 1, antes de ser eliminada pelos comandados de Luis de la Fuente.