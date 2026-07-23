Quem entra na firma?

As lesões de Jemmes e Millán abriram uma disputa na zaga do Flu. Regularizado a tempo pela CBF, Thiago Silva está liberado para enfrentar o Grêmio, no domingo, pelo Brasileiro. Agora falta Zubeldía escolher quem forma dupla com Thiago: Freytes ou Ignácio.

O argentino tem 33 partidas ao lado do Monstro, com 18 vitórias, seis empates e nove derrotas, aproveitamento de 60,6%, mas a equipe sofreu 26 gols nesses jogos, média de 0,79 por partida. Freytes ainda se destaca pela boa saída de bola.

Mas a torcida ainda lembra dos vacilos em jogos decisivos, como na semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, quando Vegetti ganhou de Freytes pelo alto e fez o gol que eliminou o Flu.

Já Ignácio atuou seis vezes com Thiago Silva: venceu um, empatou três e perdeu dois jogos — aproveitamento de 33,3% —, mas sofreu só quatro gols, média de 0,67 por partida. O brasileiro, por ser mais alto e forte, é uma alternativa para atacar o maior problema do Flu: a bola aérea.