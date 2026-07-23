Flu prioriza time competitivo

O Flu espera receber propostas com a abertura da janela internacional de transferências. Apesar disso, a intenção é manter o time titular competitivo para a sequência do ano, segundo o GE.

A equipe é a terceira colocada do Brasileiro, com 32 pontos, nove atrás do Palmeiras, e está nas oitavas de final da Libertadores, contra o Independiente Rivadavia, e da Copa do Brasil, em que enfrentará o Vasco.

Uma proposta da Lazio, da Itália, pelo atacante John Kennedy deve ser formalizada em breve, por exemplo. O jogador vê uma ida ao time europeu com bons olhos.

O uruguaio Agustín Canobbio também despertou interesse de um clube estrangeiro: o Krasnodar, da Rússia. No entanto, neste caso, o staff do atleta não mostrou interesse.