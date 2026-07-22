Vasco empata no fim contra o Independiente Medellín e define vaga na Sul-Americana em casa

Com um gol aos 41 minutos do segundo tempo, o Vasco evitou a derrota na estreia do técnico Pedro Emanuel e empatou por 2 a 2 com o Independiente Medellín, nesta quarta-feira (22), no Estádio Atanasio Girardot, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.
Com o resultado, a decisão da vaga fica completamente aberta. O cruzmaltino recebe os colombianos na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), em São Januário. Quem vencer avança às oitavas de final da competição.
O Vasco foi quem mais ameaçou durante a etapa inicial, mas pecou nas finalizações. Adson e Brenner desperdiçaram boas oportunidades, enquanto o Independiente Medellín apostava nos contra-ataques.
Quando o intervalo parecia chegar com o placar zerado, a defesa vascaína falhou, e Montaño aproveitou para colocar os donos da casa em vantagem no último lance do primeiro tempo.
A resposta veio imediatamente após o intervalo. Logo no primeiro minuto da etapa final, Andrés Gómez acionou Cuiabano pela esquerda. O lateral chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Na tentativa de cortar, o zagueiro Varela mandou contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual.
O empate, porém, durou pouco. Aos 26 minutos, Cuiabano saiu para pressionar no campo de ataque e abriu espaço pelo setor esquerdo. Esneyder Mena arrancou pela direita, cruzou para Medina, que parou em grande intervenção de Paulo Henrique. No rebote, a bola voltou para Montaño, que finalizou. A tentativa desviou em Cuesta antes de morrer no fundo das redes, recolocando o Independiente Medellín em vantagem.
Quando a derrota parecia definida, o Vasco voltou a mostrar poder de reação. Aos 41 minutos, Robert Renan lançou com precisão do campo de defesa para Cuiabano, que invadiu a área e cruzou na medida para Spinelli. O atacante apareceu livre e bateu de primeira para decretar o empate por 2 a 2 e manter o cruzmaltino vivo na disputa por uma vaga nas oitavas da Copa Sul-Americana.
FICHA TÉCNICA
INDEPENDIENTE MEDELLÍN 2 X 2 VASCO
INDEPENDIENTE MEDELLÍN - Eder Chaux; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Joaquín Varela e Jhan Mena (Escorcia); Montaño, Loboa (Cataño), Didier Moreno e Córdoba (Hayen Palacios); Martegani (Diego Moreno) e Yony González (Medina).Técnico: Luis Perea.
VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Adson (Marino Hinestroza); Andrés Gómez (Ramon Rique), Brenner (Spinelli) e Nuno Moreira (Johan Rojas). Técnico: Pedro Emanuel
GOLS - Montaño, aos 48 minutos do primeiro tempo; Joaquin Varela, a um, Carlos Cuesta (contra), aos 26, e Spinelli, aos 41 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Loboa (Independiente Medellín) e Barros (Vasco).
ÁRBITRO - Piero Maza (CHI).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Atanasio Girardot, em Medellín (COL).