CRB vence em Fortaleza e deixa o Ceará dentro do Z-4 da Série B

O CRB teve melhor aproveitamento nas finalizações e saiu vitorioso. Nesta quarta-feira, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, a pontaria mais calibrada resultou na vitória sobre o Ceará pelo placar mínimo, em jogo da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mikael marcou o gol da vitória e chegou a 13 gols, na liderança da artilharia da competição.

Com o resultado positivo, os alagoanos sobem a 26 pontos, abrindo boa vantagem para o Z-4. Os cearenses, por outro lado, estacionam nos 19 pontos e continuam na 18ª posição, dentro da zona de degola e pressionados pela torcida.

O jogo começou bastante estudado e equilibrado, com poucos lances de cada lado. Ainda assim, foi o CRB quem levou perigo primeiro: em cobrança de falta de Dadá Belmonte, Bressan apareceu livre e tentou completar, mas não alcançou.

Apesar de truncada, a partida seguiu favorável aos alagoanos, que voltaram a assustar. Chrystopher recebeu em liberdade e soltou uma pancada próxima à trave esquerda. No fim, souberam aproveitar a chance mais clara: Thiaguinho chutou de fora da área e acertou a mão de João Gabriel, cometendo pênalti. O artilheiro Mikael cobrou seguro, deslocou Richard e abriu o placar.

Na volta do intervalo, o Ceará promoveu três mudanças de uma vez só, enquanto o CRB se manteve sem novidades. As trocas até fizeram o Vozão ter maior volume ofensivo, porém sem criatividade para furar a marcação adversária, que se mostrou bem postada.

A pressão, no entanto, deu resultado após dois chutes de Vina, um próximo ao travessão e outro que Vitor Caetano salvou.

Apostando nos contra-ataques, os alagoanos quase ampliaram. Mikael recebeu pela direita e tocou para Reverson, recém-acionado, finalizar perigosamente. O domínio, por sua vez, seguiu favorável aos donos da casa, que não conseguiram ser efetivos nas conclusões das jogadas ofensivas.

Os times voltam a campo, pela 20ª rodada da Série B. O CRB encara o Vila Nova, no Rei Pelé, às 19h30 da segunda-feira (27), já o Ceará enfrenta o São Bernardo, no Primeiro de Maio, às 16h do domingo (26).

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 CRB

CEARÁ - Richard; Bryan Borges (Enzo Lodovico), Éder, Júlio César e Sanchez (Sávio); Pavani (Juan Alano), João Gabriel e Lucas Mugni (Vina); Melk, Renzo López e Giulio (Nico Ferreira). Técnico: Daniel Paulista.

CRB - Vitor Caetano; Kevin, Lyncon, Bressan e Lucas Lovat (Reverson); Pedro Castro (Patrick De Lucca), Crystopher e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael e Dadá Belmonte (Vinícius Nunes). Técnico: Fábio Matias.

GOL - Mikael, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Gabriel, Éder, Lucas Mugni, Júlio César e Enzo Lodovico (CEA); Lucas Lovat, Kevin e Vitor Caetano (CRB).

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA - R$ 101.278,00.

PÚBLICO - 11.089 (11.069 pagantes).

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).