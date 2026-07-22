Operário-PR marca no fim, vence a Ponte Preta e assume a vice-liderança da Série B

Em uma partida muito movimentada e cheia de emoções, o Operário-PR marcou um gol aos 45 minutos do segundo tempo e venceu por 3 a 2 a Ponte Preta, nesta quarta-feira, pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. O jogo foi disputado no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) e o dono da casa assumiu a vice-liderança provisória.

Brandão marcou duas vezes para a equipe campineira, mas acabou expulso na parte final do jogo; Pablo, Bertô e Caio Dantas garantiram a décima vitória do Operário-PR, agora com 35 pontos, quatro atrás do Criciúma, e com uma série invicta de seis partidas, sendo cinco vitórias.

Por outro lado, a Ponte Preta segue afundada na zona de rebaixamento, na vice-lanterna, com apenas oito pontos e duas vitórias. O time de Márcio Zanardi completou 13 jogos sem vencer, acumulando 12 derrotas e apenas um empate, em uma campanha desesperadora ao longo do primeiro turno.

No início a Ponte Preta subiu as suas linhas de marcação, não deixando espaços para o Operário-PR construir suas jogadas desde o campo de defesa, fazendo pressão na saída de bola. E a estratégia deu resultado, já que abriu o placar logo aos seis minutos de jogo com Brandão.

Após cobrança de escanteio de Elvis pelo lado direito, Márcio Silva subiu bem e testou a bola para o meio da área. Brandão dominou com liberdade na pequena área e bateu forte para fazer 1 a 0. Depois disso, a partida seguiu equilibrada e, aos poucos, o Operário-PR foi conseguindo impor o seu ritmo e ocupar o campo de ataque.

Aos 30, os donos da casa contaram com o campo encharcado pela chuva para chegar ao empate. Lucas Cunha foi cortar a bola, que ficou presa em uma poça d'água, Pablo ficou com ela e bateu de primeira, colocado, para fazer um belo gol no canto esquerdo de Vinícius. Tudo igual: 1 a 1.

Por fim, Elvis ainda acertou o travessão em cobrança de falta ensaiada, e o árbitro encerrou o bom primeiro tempo aos 50 minutos.

A etapa final começou com a Ponte Preta se impondo novamente no campo de ataque e chegando ao gol cedo. Logo aos três minutos, Brandão - de novo ele - recebeu ótimo lançamento de Elvis, deu um tapa na frente e, de bico, tocou na saída do goleiro para deixar o time campineiro novamente em vantagem.

A alegria não durou muito porque os donos da casa chegaram ao empate quatro minutos mais tarde, aos 7. Em ótima jogada pelo lado esquerdo, Gabriel Feliciano cruzou na medida para a área, e Bertô chegou antecipando a defesa pontepretana para desviar de perna esquerda.

Após o gol, os donos da casa cresceram na partida e passaram a controlar as ações, ditando o ritmo pela primeira vez, intensificando o volume de jogo e buscando criar chances, especialmente com bolas alçadas na área. A Ponte Preta, por sua vez, buscava se segurar e escapar nos contra-ataques em busca do terceiro gol.

A tarefa, no entanto, ficou ainda mais difícil quando o artilheiro do jogo, Brandão, cometeu uma falta dura em Vinícius Diniz para parar a transição ofensiva e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso. Assim, o cenário virou um verdadeiro ataque contra defesa.

Aos 45 minutos, Boschilia fez boa jogada e cruzou pela direita. A defesa desviou e Caio Dantas apareceu sozinho na área para bater forte, de primeira, marcar um belo gol, estufar as redes.

Sem muito tempo a perder, as equipes voltam a campo já na próxima semana. Na segunda-feira, às 19h30, o embalado Operário-PR visita o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly. Já a Ponte Preta volta a jogar diante de seu torcedor na terça-feira, também às 19h30, quando recebe o Athletic-MG, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR 3 X 2 PONTE PRETA

OPERÁRIO - Vagner; Maguinho, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano (Maxwell); Matheus Trindade (Neto Paraíba), Vinícius Diniz e Boschilla; Bertô (Vinicius Mingotti), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Moraes). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

PONTE PRETA - Vinícius Ferrari; Palácios, Márcio Silva, Lucas Cunha e Júlio; Danilo Barcelos, Léo Gomes (Juan Rodrigues), Élvis (Nicolas Araújo) e Diego Porfírio; Kevyson (Baianinho) e Brandão. Técnico: Márcio Zanardi

GOLS - Brandão, aos seis, e Pablo, aos 30 minutos do primeiro tempo. Brandão aos três, Bertô, aos sete e Caio Dantas, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vinícius Diniz (Operário-PR) Márcio Silva, Vinícius Ferrari, Brandão e Baianinho (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO - Brandão (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA - R$ 37.000,00.

PÚBLICO - 1.644 torcedores.

LOCAL - Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).