Entenda por que Inter Miami terá de pagar multa ao LA Galaxy por contratação de Casemiro

O volante Casemiro foi anunciado nesta quarta-feira, como reforço do Inter Miami, na Major League Soccer (MLS). Mesmo sem nem entrar em campo, a negociação envolvendo rendeu uma investigação por suposto aliciamento. Mas para entrar em campo, o clube do craque Lionel Messi terá que pagar uma multa ao Los Angeles Galaxy.

A MLS conta com uma regra chamada de "Discovery Rights" ("Direitos de Descoberta", em português), com o intuito de impedir que os times negociem entre si por jogadores muito requisitados. Por isso, um time precisa adquirir este direito antes de fechar negócio com um novo reforço e, no caso de Casemiro, o Los Angeles Galaxy era quem detinha este poder.

Depois do anúncio do volante, a MLS recebeu denúncia em relação ao desrespeito à regra. Em seguida, Inter Miami e Los Angeles Galaxy entraram em acordo e o time da Califórnia será ressarcido.

Casemiro se transferiu para o Inter Miami após disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira. O jogador chega sem custos de transferência, pois ficou livre no mercado ao término de seu vínculo com o clube o Manchester United. O vínculo do brasileiro com o Inter Miami vai até o final de 2027, com opção de renovação até junho de 2029.

Antes de fechar com o clube da Flórida, o brasileiro recebeu sondagens de clubes como Juventus, Inter de Milão e equipes da Arábia Saudita, mas optou pelo clube da MLS.