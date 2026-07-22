Goiás busca empate no fim e amplia série sem vitórias do Sport para oito jogos na Série B

O Goiás adiou o reencontro do Sport com as vitórias na Série B. Nesta quarta-feira, na Serrinha, em duelo equilibrado e válido pela 19ª rodada, os rivais empataram por 1 a 1. Perotti fez a favor dos visitantes ainda no primeiro tempo e, nos minutos finais, Djalma empatou para o time da casa.

Com o resultado, os goianos sobem a 29 pontos, ficando ainda fora do G-6. Os pernambucanos, por outro lado, ampliam a sequência negativa para oito jogos sem vencer e chegam aos 28.

O duelo começou bastante pegado e estudado, mas com domínio do Goiás, apoiado pelo fator casa. Apesar da pressão inicial, faltou poder criativo, facilitando para a marcação do Sport, que optou por ficar mais precavido e apostando nos contra-ataques.

Na primeira grande chegada, os pernambucanos foram efetivos. Marcelo Ajul lançou da defesa para Biel que, pela direita, cruzou rasteiro e na medida para Perotti. O camisa 9 dominou e chutou forte, sem dar chances de defesa. Os goianos até tentaram pressionar na reta final, porém ainda sem eficiência na conclusão.

O Goiás voltou mais agressivo no segundo tempo. Mesmo apoiados por mais de 10 mil torcedores na Serrinha, os donos da casa esbarraram na sólida marcação imposta pelos pernambucanos. O Sport, acuado, preferiu ficar no campo defensivo na esperança de acertar algum contra-ataque.

A recompensa, porém, veio no fim para o Goiás. Djalma levantou pela direita, a marcação cochilou e a bola morreu no fundo da rede. Tudo igual e alívio para a torcida, aos 42 minutos.

Os times voltam a campo, pela 20ª rodada da Série B em dias distintos. O Sport encara o Cuiabá, na Ilha do Retiro, às 19h30 da segunda-feira (27), já o Goiás enfrenta o América-MG, na Arena Independência, às 18h30 do domingo (26).

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 1 X 1 SPORT

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares (Djalma), Luisão, Luiz Felipe e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (Lourenço) e Lucas Lima (Gegê); Kadu Souza (Esli García), Jean Carlos (Anselmo Ramon) e Cadu. Técnico: Mozart.

SPORT - Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Claudinho) e Biel (Adriel); Diego Hernández (Dudu Teodora), Perotti (Zé Roberto) e Clayson. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Perotti, aos 21 minutos do primeiro tempo; Djalma, aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Kadu Souza e Luiz Felipe (Goiás).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

RENDA - R$ 196.110,00.

PÚBLICO - 10.575 (9.958 pagantes).

LOCAL - Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).