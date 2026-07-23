Náutico supera Londrina e volta a vencer após oito rodadas de jejum na Série B do Brasileiro

O Náutico reencontrou, nesta quarta-feira, o caminho das vitórias. Contra o Londrina, no Estádio dos Aflitos, no Recife, mostrou pontaria mais calibrada e levou a melhor por 2 a 1, em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado positivo, os pernambucanos avançam aos 24 pontos, em 12º lugar, triunfando após oito partidas de jejum. Os paranaenses, por outro lado, ficam nos 20 pontos, em 16º, e agora estão próximos ao Z-4.
O duelo começou bastante movimentado, com os dois times indo ao ataque para ter vantagem relâmpago. A primeira grande chance foi do Londrina, quando Vitinho recebeu em velocidade e encobriu Muriel logo aos dois minutos, mas a bola foi direto para fora, para alívio da torcida do Náutico.
Com o passar do tempo, o panorama se inverteu totalmente. O domínio fez os pernambucanos ficarem perto de marcar em chute de Igor Fernandes, que pegou sobra de falta levantada na área. A bola parada, no entanto, fez a diferença: Jean Carlos levantou da esquerda e encontrou a cabeça de Kauan Maranhão; o prata da casa testou firme e abriu o placar, aos 34 minutos.
Na volta do intervalo, o Náutico se manteve inalterado, enquanto o Londrina promoveu três novidades de uma vez só para melhorar a postura. Logo no começo, os donos da casa assustaram em batida de Kauan, da entrada da área, que Kozlinski salvou.
Apesar do domínio ter ficado a favor dos visitantes, os mandantes ampliaram com Jean Carlos, de pênalti, aos 27 minutos. Buscando ao menos o gol de honra, os paranaenses foram premiados. João Vitor bateu tiro livre na primeira trave e Gabriel Lacerda ganhou de Igor Fernandes, completando para o fundo da rede, aos 36.
Na sequência, Heron recebeu inversão na esquerda, aproveitou falha de Reginaldo e, de primeira, parou em milagre de Muriel, que evitou o empate ainda outras duas vezes no fim e selou o triunfo.
Os times voltam a campo, pela 20ª rodada da Série B, no próximo domingo. Os pernambucanos enfrentam o Criciúma, no Heriberto Hülse, às 16h, já os paranaenses recebem o Novorizontino, no VGD, às 18h30.
FICHA TÉCNICA
NÁUTICO 2 X 1 LONDRINA
NÁUTICO - Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel (Wanderson), Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos (Auremir); Kauã Maranhão (Luiz Cláudio) e Derek (Victor Andrade). Técnico: Guilherme dos Anjos.
LONDRINA - Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo (Nino Paraíba), Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron; Tárik (Kevyn), João Vitor e João Tavares (Lucas Marques); Vitinho (Raí Nascimento), Paulinho Moccelin e Pablo Dyego (Gilberto). Técnico: Rogério Micale.
GOLS - Kauan Maranhão, aos 34 minutos do primeiro tempo; Jean Carlos, aos 27, e Gabriel Lacerda, aos 36 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Jean Carlos, Samuel, Luiz Cláudio e Igor Fernandes (NAU); Heron e
Rogério Micale (LON)
ÁRBITRO - Bruno Mota Correia (RJ)
RENDA - R$ 111.481,00
PÚBLICO - 4.113 torcedores
LOCAL - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).