Dorival aponta 'apagão de 5 minutos' e cobra mudança de atitude no São Paulo após derrota

O técnico Dorival Junior apontou um 'apagão de 5 minutos' e cobrou mudança de atitude do time do São Paulo após derrota, por 2 a 1, de virada, para o Athletico-PR, nesta quarta-feira, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Sofremos um apagão nos cinco minutos do segundo tempo, após amplo domínio da partida na primeira etapa, quando trabalhamos bolas e criamos situações. Foi inexplicável o que aconteceu no nosso retorno ao segundo tempo, falhas que foram fatais e cruciais", afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Dorival cobrou postura diferente do time. "Precisamos nos reequilibrarmos, ter consciência da situação e começar a buscar dentro de nós uma recuperação. A responsabilidade é toda nossa. Precisamos de um algo a mais de todos nós. Vai depender de uma postura diferente do que foi apresentada e os jogadores têm de entender que é preciso mudar."

O técnico são-paulino não acredita que a situação extra-campo vivida pelo clube, que passa por grave situação financeira, tenha afetado o desempenho da equipe. "Não afetou no primeiro tempo quando tivemos boa atuação e não afetou também no segundo tempo. Não é uma situação saudável para ninguém, mas não e a principal responsável por este momento do time."

O São Paulo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro no domingo, no Maracanã, diante do Flamengo, pela 20ª rodada.