Botafogo recebe o Vitória no Engenhão em jogo atrasado pela quarta rodada do Brasileirão

O Botafogo recebe o Vitória nesta quinta-feira (23), às 19h30, no Engenhão, no Rio, em duelo atrasado da quarta rodada do Brasileirão. Embalado depois de bater o Santos, em seu primeiro compromisso oficial após a pausa para a Copa do Mundo, o time carioca busca outro triunfo diante de sua torcida para ganhar confiança e seguir escalando a tabela depois de um primeiro semestre marcado por oscilações.





Sob o comando de Franclim Carvalho, o Botafogo tenta confirmar a reação iniciada no retorno da temporada e abrir vantagem em relação à parte de baixo da classificação. Com 25 pontos, está empatado com o próprio Vitória e pode dar um importante salto na tabela em caso de novo resultado positivo. Atualmente, ambos possuem cinco pontos de vantagem sobre o Vasco, clube que abre a zona de rebaixamento.





O técnico deve manter a base do time que entrou em campo na reestreia, apenas com mudanças pontuais. O meio-campista Edenilson pode ganhar uma chance entre os titulares no lugar de Kauan Toledo. Esta alteração que permite retomar o esquema com apenas três atacantes, já que foram utilizados quatro na última vitória.





O meia Álvaro Montoro, que ficou fora da lista de relacionados diante dos paulistas, vive a expectativa de aparecer no banco de reservas. Em contrapartida, o volante Danilo voltou a treinar com o elenco, mas deve seguir longe dos gramados para ter o seu futuro definido.





O clube já anunciou cinco reforços nesta janela de transferências: os goleiros Gabriel Batista e Warleson, o lateral-esquerdo Paulinho, o zagueiro Lucas Monzón e o volante Domingos Andrade. Os quatro primeiros já foram regularizados e podem estrear, enquanto o primeiro aguarda a publicação de seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).





Com o possível empréstimo de Léo Linck para a Estrela Amadora, de Portugal, um dos goleiros pode ser utilizado. O favorito para entrar em campo é Gabriel Batista mandou um recado ao torcedor do Botafogo.





O zagueiro Kaio Pantaleão e o volante Allan estão no departamento médico e são desfalques, enquanto o centroavante Arthur Cabral se recupera de uma lesão na lombar e é dúvida.





O Vitória também retomou a temporada em alta ao vencer o Vasco por 1 a 0, no Barradão, e chega motivado para buscar seu primeiro triunfo como visitante. O técnico Jair Ventura sabe que uma vitória no Rio, além de ampliar a distância para o Z-4, fortalecerá a campanha.





Pela primeira vez todos os reforços contratados para o segundo semestre estão aptos a entrar em campo. O lateral-direito Fabiano Souza foi o último a ser regularizado, mas ainda não deve começar entre os titulares. Segundo a comissão técnica, o atleta não está na melhor forma física e Jamerson deve seguir improvisado na função. Brítez e Mateus Silva também aparecem como opções para o setor.





Outra possível novidade na escalação é a entrada de Matheuzinho no lugar de Diego Tarzia no ataque. Considerado peça-chave, o atacante ficou no banco na rodada passada por conta de sintomas gripais, mas pode reaparecer no time titular.





FICHA TÉCNICA





BOTAFOGO X VITÓRIA





BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Justino e Alex Telles; Huguinho, Cristian Medina e Edenílson; Lucas Villalba, Lucas Emanuel e Matheus Martins. Técnico: Franclim Carvalho.





VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.





ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).





HORÁRIO - 19h30.





LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).