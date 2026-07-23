Yuri Alberto lidera Corinthians em duelo com o Remo na retomada pós-Copa

Yuri Alberto chegou a dizer publicamente que estava aberto a propostas para deixar o Corinthians. A janela de transferências fica aberta até setembro, mas, passada a pausa para a Copa do Mundo, não há propostas oficiais na mesa da diretoria alvinegra, e o atacante entra em campo às 19h30 desta quinta-feira, na Neo Química Arena, como protagonista em duelo com o Remo.

Fernando Diniz não conta com Memphis Depay, ainda de férias após disputar a Copa do Mundo pela Holanda e cuja renovação de contrato, válida até 31 de julho, continua em negociação. Rodrigo Garro, outro dos principais astros alvinegros, não joga porque está suspenso pelo acúmulo de três cartões amarelos. Este cenário aumenta a responsabilidade de Yuri no primeiro passo da retomada da temporada.

Uma possível venda do atacante faria bem aos cofres do clube, proibido de registrar novos atletas porque cumpre quatro transfer bans por dívidas referentes às compras de Charles, José Martinez e Talles Magno, além do não pagamento de uma parcela do acordo com credores no âmbito da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Ter Yuri Alberto no elenco, contudo, preserva um dos personagens mais identificados com a torcida nos últimos tempos. De qualquer forma, ele tem de trabalhar para reconquistar a confiança de parte dos corintianos, afinal suas palavras indicando a vontade de deixar o Corinthians ainda são recentes, proferidas no meio de maio, mesmo que tenha colocado panos quentes posteriormente.

"O que eu quis dizer é que nunca escondi de ninguém o desejo de jogar fora um dia. Mas hoje não existe nenhuma proposta. E, se um dia acontecer, precisa ser algo bom para mim e também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível", explicou-se após marcar na vitória por 1 a 0 sobre o Barra pela Copa do Brasil.

Yuri terminou a primeira metade do ano por cima. Deu duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, o último jogo antes da pausa para a Copa, e ajudou o time do Parque São Jorge a se distanciar da zona de rebaixamento. Com 24 pontos, a equipe alvinegra não corre o risco de entrar na degola nesta rodada, a 19ª, porém a vitória é essencial para evitar que essa possibilidade volte a assombrá-la.

A busca pelo triunfo será em uma Neo Química Arena de gramado renovado, por isso Diniz levou os jogadores para lá em um dos treinamentos da semana. O reconhecimento do campo não foi a melhor das experiências para o volante Raniele, que prendeu o pé, ralou o joelho e teve de abandonar o treinamento.

O novo gramado corintiano será estreado também pelo Remo, vice-lanterna do Brasileirão com 18 pontos. Apesar da colocação ruim, a equipe paraense vivia um bom momento quando o campeonato entrou em hiato. No último jogo antes da pausa, venceu o São Paulo por 1 a 0. Antes, conseguiu outros resultados expressivos, como empatar por 1 a 1 com o Palmeiras e eliminar o Bahia da Copa do Brasil.

Durante o período sem partidas, a diretoria remista foi ao mercado e contratou o volante Edson Fernando e os zagueiros Matheus Felipe e Zé Ivaldo. As saídas, contudo, foram mais predominantes que os reforços. Panagiotis Tachtsidis, Patrick de Paula, Freitas, Pavani, João Pedro e Diego Hernández deixaram o clube.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X REMO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Luiz, Breno Bidon e Zakaria Labyad; Kaio César e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

REMO - Ivan; Marcelinho, Marllon, Tchambá, Mayk; Zé Welison, Patrick, Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Alef Manga. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.