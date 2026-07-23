Juventude mira G-2 no fechamento do primeiro turno da Série B

A 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro fecha o primeiro turno da competição na noite desta quinta-feira (23) com a realização de três partidas. O principal destaque fica por conta do Juventude, que entra em campo visando se consolidar na parte alta da tabela e garantir sua posição na zona de classificação, enquanto o Botafogo-SP joga pressionado para afastar o risco de rebaixamento.

O embate entre paulistas e gaúchos está marcado para as 21h30, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). Vindo de uma sequência invicta de seis partidas e somando 32 pontos, o Juventude almeja o triunfo fora de casa para ingressar até mesmo na vice-liderança ao fim da noite.

Do outro lado, o Botafogo-SP contabiliza 21 pontos na tabela e busca se aproveitar do fator casa para somar três pontos fundamentais na tentativa de se distanciar da 'zona da confusão'.

A movimentação começa mais cedo em São João del-Rei (MG). Às 19h30, o Athletic (24 pontos) recebe o São Bernardo (27) na Arena Sicredi. A equipe paulista tenta surpreender os donos da casa para encostar no grupo que briga por vagas no G-6.

Na sequência, às 20h30, a Arena Pantanal será o palco do duelo entre Cuiabá (24 pontos) e Atlético-GO (25). As duas equipes fazem um confronto direto no meio da classificação, buscando ascensão na tabela para iniciar o segundo turno em posição mais confortável.

Confira os jogos da 19ª rodada da Série B:

Terça-feira

Avaí-SC 2 x 1 América-MG

Novorizontino-SP 0 x 1 Criciúma-SC

Vila Nova-GO 2 x 1 Fortaleza-CE

Quinta-feira (23)

19h30

Athletic-MG x São Bernardo-SP

20h30

Cuiabá-MT x Atlético-GO

21h30

Botafogo-SP x Juventude