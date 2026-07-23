Grêmio desafia altitude e o Bolívar nos playoffs da Copa Sul-Americana

O Grêmio dá o pontapé inicial em sua caminhada no mata-mata da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (23). A partir das 19h, a equipe gaúcha entra em campo no estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, para enfrentar o Bolívar (BOL) pela partida de ida dos playoffs das oitavas.
A vaga nas oitavas de final será definida na quinta-feira seguinte, dia 30, na Arena do Grêmio. O classificado do duelo terá pela frente o São Paulo na próxima fase.
O time gremista não contará com o técnico Luís Castro à beira do gramado em solo boliviano. Diagnosticado com um problema de saúde, ele permaneceu em Porto Alegre e será substituído pelo auxiliar Vitor Severino. Além disso, Castro já convive com a ameaça de demissão e com o 'fantasma' de Renato Gaúcho, sempre cotado para assumir o cargo.
Dentro de campo, o atacante Carlos Vinícius fica fora por suspensão, enquanto Enamorado volta a ficar à disposição após cumprir sanção no Brasileirão.
O embate ocorre em meio a um momento delicado no cenário nacional, vindo de derrota por 2 a 1 para o Mirassol e situado a apenas um ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
Será a quarta apresentação gremista na capital boliviana, sendo a primeira válida pela Sul-Americana, após três jogos pela Libertadores. Atuando a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, o clube acumula retrospecto de duas derrotas e uma vitória em La Paz, destacando o histórico triunfo por 2 a 1 sobre o próprio Bolívar em 1983, ano de seu primeiro título continental.
O Bolívar chega aos playoffs após terminar em terceiro lugar no Grupo C da Copa Libertadores, atrás de Independiente Rivadavia, surpresa argentina, e Fluminense. Já o Grêmio carimbou a vaga no mata-mata após ser o vice-líder da Chave F na Sul-Americana, com 11 pontos.
Embalado por uma goleada por 4 a 0 sobre o Guabirá no campeonato local, resultado que colocou o time na terceira posição da liga boliviana, o técnico Alejandro Restrepo terá força máxima. Ele não tem desfalques por lesão ou suspensão e aposta no bom início dos novos reforços ofensivos Billy Arce, Dairon Asprilla e Bruno Miranda para construir vantagem em casa.
FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR (BOL) X GRÊMIO
BOLÍVAR-BOL - Lampe; Freita, Arreaga, Mena e Sagredo; Robson, Justiniano e Chavez; Romero, Caute e Pato Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Walter Kanemann e Caio Paulista;
Nardoni, Villasanti e Gabriel Mec; Amuzu, Matheus Nascimento e Tetê. Técnico: Vitor Severino (auxiliar).
ÁRBITRO - Roberto Perez (PER).
HORÁRIO - 19h.
LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL).