Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal

O nome de Pep Guardiola ganhou força nos últimos dias como uma das opções para assumir o comando da seleção italiana, mas a diferença entre o salário pretendido pelo treinador e o orçamento disponível pela federação aparece como um obstáculo para o avanço das negociações. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o técnico teria pedido 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 128 milhões).





A quantia seria aproximadamente o dobro do orçamento anual de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que a Federação Italiana de Futebol trabalha para contratar o próximo comandante da seleção. A distância entre os valores teria aumentado o pessimismo entre dirigentes italianos sobre a possibilidade de um acordo.





De acordo com o jornal, Guardiola teria se encontrado recentemente em Barcelona com o diretor técnico Paolo Maldini e com Leonardo para tratar de uma possível chegada à seleção. O espanhol deixou o Manchester City ao fim da temporada e, ainda segundo a publicação, não demonstra pressa para retornar ao trabalho.





Caso aceitasse a proposta de 20 milhões de euros anuais, Guardiola se tornaria o técnico de seleção mais bem pago do futebol mundial. Atualmente, este posto pertence a Carlo Ancelotti, que recebe um salário de cerca de 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 60 milhões). Caso fechasse com a Itália pelo valor mencionado, o espanhol passaria a receber o dobro do salário do treinador da seleção brasileira.





O valor pedido por Guardiola também é muito superior ao recebido por Luis de la Fuente, comandante que acabou de ser campeão do mundo com a Espanha, que ganha cerca de 2 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 12 milhões).





Além do alto valor pedido pelo espanhol, a possibilidade de contar com um estrangeiro no comando não é consenso entre os dirigentes italianos. Há setores da federação que defendem a escolha de um técnico do próprio país, cenário que mantém outros nomes no radar para a sucessão. Entre as alternativas mencionadas pela imprensa local estão Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte.





Enquanto as negociações com Guardiola seguem sem definição, a seleção italiana tem como próximo compromisso a Liga das Nações, prevista para ser disputada entre setembro e novembro. Caso haja acordo, o treinador espanhol poderá iniciar seu trabalho justamente durante a competição.