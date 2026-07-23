Até quando a taça da Copa do Mundo fica com a Espanha? Entenda as regras da Fifa

A imagem da seleção espanhola erguendo a taça da Copa do Mundo após a vitória sobre a Argentina, no último domingo, marcou o encerramento da competição. O troféu, porém, não permanece com os campeões por muito tempo. A peça original é propriedade da Fifa e fica sob posse da entidade, enquanto a equipe vencedora recebe uma réplica para manter em definitivo.

Dessa forma, a Espanha teve a taça original em mãos durante a cerimônia de premiação e os primeiros momentos de comemoração após conquistar o Mundial de 2026. O troféu também acompanhou a delegação nos compromissos oficiais ligados à celebração do título, incluindo o retorno a Madri e as festividades organizadas na capital espanhola.

Após o fim da agenda de comemorações, a taça original deixa de ficar sob responsabilidade da seleção campeã e retorna à guarda da Fifa. Portanto, a Espanha não permanece com o troféu que foi entregue no estádio durante a decisão.

Depois da devolução do troféu original, a seleção campeã recebe uma réplica para guardar em sua própria federação. A peça é feita de ouro banhado e serve como lembrança permanente da conquista.

A taça original, portanto, segue pertencendo à Fifa e fica sob custódia da entidade fora dos períodos em que é utilizada em cerimônias oficiais. A Espanha, campeã mundial de 2026, poderá exibir e preservar sua réplica, mas o troféu levantado pelos jogadores no MetLife Stadium já voltou - ou voltará após o fim de todos os compromissos oficiais - à posse da entidade máxima do futebol.