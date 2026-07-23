Real Madrid considera novo empréstimo de Endrick para abrir espaço no setor ofensivo

O futuro de Endrick no Real Madrid está incerto mais uma vez. De acordo com informações da "ESPN", o clube espanhol cogita novo empréstimo do atacante brasileiro.

Segundo a emissora, o Real Madrid, agora comandado por José Mourinho, deseja abrir espaço no setor ofensivo da equipe. Desse modo, Endrick ou Gonzalo García poderiam ser negociados por empréstimo nesta janela de transferências.

O período de pré-temporada será determinante para a avaliação da situação dos dois atletas. A tendência é que apenas um deles permaneça no elenco para a disputa da temporada. Também de acordo com a "ESPN", Endrick irá se reapresentar ao time espanhol no dia 28 de julho.

Na última temporada, Endrick foi emprestado ao Lyon, tendo boas atuações com a camisa da equipe francesa. A "ESPN" diz, porém, que o estafe do atleta não deseja um novo empréstimo para outro clube, esperando que o atacante receba mais oportunidades com José Mourinho no Real Madrid.

O desempenho de Endrick no Lyon foi crucial para o retorno do jogador à seleção brasileira. Ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Além de Endrick e Gonzalo García, o Real Madrid conta para o setor de ataque com: Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Rodrygo, que está machucado, e Mastantuono. Nas últimas semanas, o nome de Michael Olise, do Bayern de Munique, passou a ser especulado no clube merengue.

O Real Madrid já anunciou as contratações de Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté. Por outro lado, Camavinga e Franco Mastantuono podem deixar a equipe espanhola na próxima temporada.