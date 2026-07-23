Neymar retoma os treinamentos no Santos após pôquer e deve reforçar o time contra a Chapecoense

Neymar se reapresentou normalmente na manhã desta quinta-feira aos treinamentos com o restante do elenco do Santos, no CT Rei Pelé. O atacante não atuou na goleada por 4 a 1 sobre o Universidad Central de Venezuela (UCV), na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, em Valencia (VEN), e deve ser a principal novidade para o duelo de sábado contra a Chapecoense, pelo Brasileirão.

O camisa 10 foi liberado pela comissão técnica na quarta-feira, assim como o restante da delegação, que enfrentou dificuldades para deixar o país vizinho devido a atrasos no voo. Durante o período em que foi poupado contra o UCV, Neymar aproveitou para participar de um torneio de pôquer na cidade de São Paulo.

Os jogadores que atuaram por pelo menos 45 minutos na Venezuela realizaram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de treinamento nesta quinta-feira, enquanto Neymar e os demais atletas atuaram em um treino tático.

O técnico Cuca confirmou que o craque deve reforçar a equipe no confronto válido pela 20ª rodada do Brasileirão, diante da lanterna Chapecoense. A partida será disputada no sábado, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos ocupa a 15ª colocação, com 21 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, aberta pelo Vasco da Gama.

Com contrato até o fim do ano, o capitão soma seis gols e quatro assistências em 15 jogos na temporada. A comissão técnica ainda trabalha para definir uma programação de minutagem para Neymar, que não entra em campo desde o dia 5 de julho, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo. Na ocasião, o astro atuou por 23 minutos e marcou o gol de honra.

Após a eliminação da seleção brasileira, Neymar ganhou alguns dias de descanso nos Estados Unidos. A reapresentação à Baixada Santista aconteceu no último dia 17 e, desde então, o Menino da Vila cumpre um cronograma físico individual para recuperar o melhor ritmo.

Pelo Santos, a última partida de Neymar foi há 67 dias, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, na Neo Química Arena. Ele deixou o campo após ser substituído em uma decisão motivada por um erro de arbitragem.

Posteriormente, foi diagnosticada uma lesão na panturrilha direita, que o afastou dos compromissos do clube antes da pausa para o Mundial e também limitou sua participação no torneio. Além do confronto contra a Noruega, ele disputou apenas 15 minutos na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela fase de grupos.

O último dia de preparação para o embate contra a Chapecoense acontece nesta sexta-feira. Além do retorno de Neymar, Cuca também contará novamente com o lateral-direito Igor Vinícius, os volantes Willian Arão e João Schmidt e o atacante Gabigol, todos recuperados de lesão e liberados pelo departamento médico.