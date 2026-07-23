Mesmo no G-6 da Série B, Fortaleza demite o técnico Thiago Carpini

O Fortaleza anunciou, nesta quinta-feira, a saída do técnico Thiago Carpini. A decisão foi tomada pela diretoria após o encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda não há nenhum nome na mira da direção do clube.

O time encerrou o primeiro turno ocupando a quinta colocação, com 31 pontos, desempenho inferior ao registrado na campanha de acesso de 2018.

A derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, na última terça-feira, em Goiânia (GO), aumentou a pressão sobre a comissão técnica e culminou na mudança. Ao todo, Carpini dirigiu a equipe em 42 partidas, acumulando 22 vitórias, 11 empates e nove derrotas.

Também deixam o clube os auxiliares técnicos Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista de desempenho Josué Romero. O próximo compromisso do Fortaleza será na segunda-feira, às 21h35, quando recebe o Botafogo-SP pela 20ª rodada da Série B.

Contratado para a temporada de 2026, Carpini encerra sua passagem com conquistas importantes. Sob seu comando, o Fortaleza levantou o título do Campeonato Cearense de forma invicta, chegou à decisão da Copa do Nordeste, terminando com o vice-campeonato diante do Vitória. Além disso, também garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, atingindo os objetivos estabelecidos pela diretoria para o início do ano.

Apesar dos resultados nas competições eliminatórias, a campanha na Série B não correspondeu às expectativas do clube.

Thiago Carpini assumiu o cargo em um momento de reformulação, após o rebaixamento à Série B, participando diretamente da montagem do elenco mesmo diante da saída de diversos jogadores.