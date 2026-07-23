Messi não está sozinho: MLS amplia leque de estrelas após a Copa do Mundo

Com o término da Copa do Mundo, a Major League Soccer (MLS) retomou a temporada de 2026 a todo o vapor. O campeonato norte-americano de futebol quer aproveitar o embalo do Mundial para atrair ainda mais interesse.
A competição já conta com o principal jogador em atividade do futebol mundial: Lionel Messi. O craque, vice-campeão do mundo com a seleção argentina este ano, veste a camisa do Inter Miami desde 2023. O jogador, que aproveita período de férias após o Mundial, continua sendo uma das grandes estrelas da MLS.
A liga, por sinal, investe cada vez mais em nomes consagrados. Outro atleta que defendeu a seleção da Argentina na Copa do Mundo, Rodrigo de Paul chegou ao Inter Miami neste ano.
Na última quarta-feira, o clube reforçou o elenco com o meio-campista brasileiro Casemiro. O atleta, de 34 anos, acertou com o Inter Miami depois de encerrar a passagem pelo Manchester United. Ele assinou contrato até o fim da temporada de 2027.
Mais um destaque do futebol sul-americano nos últimos anos, o atacante Luis Suárez é mais um nome que defende o Inter Miami. O uruguaio continua demonstrando o faro artilheiro, tendo chegado ao time dos Estados Unidos no ano de 2024, após passagem pelo Grêmio.
Não apenas o Inter Miami conta com estrelas no elenco. No fim de junho, o Chicago Fire acertou com o goleador polonês Robert Lewandowski. O jogador teve trajetória de sucesso defendendo clubes como Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Barcelona.
Já o atacante francês Antoine Griezmann está no Orlando City. Logo na estreia pelo clube, o jogador marcou um golaço no triunfo por 4 a 0 sobre o San Jose Earthquakes, na última quarta-feira.
Três referências do futebol alemão também estão na MLS. Marco Reus veste a camisa do Los Angeles Galaxy; Thomas Müller é um dos destaques do Vancouver Whitecaps, enquanto Timo Werner é protagonista no San Jose Earthquakes.
A liga norte-americana ainda conta com nomes de impacto como Son Heung-Min, ex-Tottenham e atualmente no Los Angeles FC; Hugo Lloris, também do Los Angeles FC; e Roman Bürki, ex-goleiro do Borussia Dortmund e peça fundamental do St. Louis City.