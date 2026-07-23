Argentino Colapinto alfineta Espanha após Copa: 'Precisam de criatividade, foram tediosos'

Os dois finalistas da Copa do Mundo de 2026 estão representados na Fórmula 1: Carlos Sainz e Fernando Alonso com a Espanha e Franco Colapinto pela Argentina. E o assunto futebol rendeu nas entrevistas coletivas que antecedem o GP da Hungria de domingo. O sul-americano não deixou de 'alfinetar' a rival e criticou extremismos na competição.

Para ele, não houve dúvidas sobre a superioridade da equipe de Luis de La Fuente, que dominou a partida, mas venceu apenas na prorrogação graças a gol de Ferran Torres. Nas arquibancadas, porém, a história teria sido completamente diferente, segundo o piloto da Alpine.

"A Espanha é a vencedora incontestável, mas espero que eles melhorem um pouco as músicas. Precisam ser mais criativos, pois elas eram monótonas", disse Colapinto aos jornalistas presentes na coletiva. De acordo com o jornal espanhol "AS", mais de 50 mil argentinos foram a Nova York para presenciar a decisão no MetLife Stadium e, em vários momentos, cantaram mais alto que os adversários.

Apesar da provocação, o piloto afastou qualquer escalada na rivalidade e disse que alguns momentos foram desnecessariamente conflituosos. "Somos países latinos, mas também existem diferenças que parecem criar inimizades", afirmou.

"Messi jogou pelo Barcelona e isso proporcionou momentos de alegria, mas agora parece uma guerra entre países, e não é uma cena bonita. Não acho correto queimar camisa do Messi. O futebol desperta certas coisas que não acontecem na F1", continuou Colapinto, comparando os dois esportes.

O argentino refere-se a vídeos compartilhados nas redes sociais que mostram alguns torcedores da Espanha colocando fogo no uniforme do craque, que apesar de ser ídolo no país, construiu rivalidade com gigantes como Atlético de Madrid e Real Madrid pelos mais de 20 anos que passou no Barcelona, desde as categorias de base.

Sainz e Alonso também falaram rapidamente sobre a final da Copa do Mundo. O piloto da Williams revelou que nunca perdeu a confiança no título. "Sempre achei que a Espanha venceria. Jogaram o melhor futebol e todos e mereceram", disse. Alonso aproveitou para lembrar que a equipe foi também vencedora entre as mulheres. "Estamos muito orgulhosos, pois também somos campeões da Copa do Mundo Feminina", ressaltou, relembrando a conquista de 2023.

O GP da Hungria de Fórmula 1 está marcado para o próximo domingo, a partir das 10h no horário de Brasília, mas o final de semana de corrida começa antes. Nesta sexta-feira, serão disputados os dois primeiros treinos livres, às 8h30 e 12h. E no sábado, o terceiro treino livre começa às 7h30 e a classificação que define o grid de largada, às 11h.