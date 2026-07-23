Grêmio luta em La Paz, mas Bolívar leva a melhor no duelo de ida da Sul-Americana

O Grêmio contou com uma atuação decisiva de Weverton para deixar La Paz ainda vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o tricolor gaúcho foi derrotado por 3 a 2 pelo Bolívar, no Hernando Siles, mas o goleiro evitou um placar mais elástico com intervenções importantes no segundo tempo.
Agora, a equipe gaúcha precisará vencer o confronto de volta, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena, para continuar na competição. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois ou mais garante a classificação.
O início da partida foi intenso. Antes mesmo do primeiro minuto, Cauteruccio aproveitou cruzamento de Patito Rodríguez e abriu o placar para o Bolívar. O Grêmio respondeu rapidamente e criou boas oportunidades, desperdiçadas por Tetê, até encontrar o empate com Villasanti, que apareceu livre na área para finalizar no canto.
A reação, porém, durou pouco. Dois minutos depois, Patito voltou a levar vantagem pela direita, Sagredo finalizou, Weverton espalmou e Robson Matheus aproveitou o rebote para recolocar os donos da casa em vantagem. O Grêmio voltou a responder e deixou tudo igual novamente com Tetê, que contou com um desvio da defesa para encobrir Lampe.
Na etapa final, o desgaste provocado pela altitude apareceu. O Bolívar passou a controlar a partida e marcou o terceiro gol aos 12 minutos, quando Jesús Sagredo cruzou e Asprilla apareceu nas costas da defesa para completar para as redes.
Com dificuldades para reagir, o Grêmio passou a sofrer pressão. Foi então que Weverton apareceu. Aos 24 minutos, o goleiro venceu José Sagredo em um duelo cara a cara e, nos minutos finais, viu Patito Rodríguez desperdiçar uma chance clara de ampliar. As intervenções impediram que a vantagem boliviana fosse ainda maior e mantiveram o Tricolor com boas chances de buscar a classificação diante de sua torcida.
FICHA TÉCNICA
BOLÍVAR 3 X 2 GRÊMIO
BOLÍVAR - Lampe; Jesús Sagredo (Justiniano), Arreaga, Echeverría e José Sagredo; Robson Matheus (Dorny Romero), Ervin Vaca (Luis Paz) e Melgar; Cauteruccio (Lucas Chávez), Patito Rodríguez (Jhon Velásquez) e Asprilla. Técnico: Alejandro Restrepo.
GRÊMIO - Weverton; Pavón, Luis Eduardo (Gustavo Martins), Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Dodi, Leo Pérez e Villasanti (Nardoni); Enamorado (Monsalve), Tetê (Gabriel Mec) e Braithwaite (Matheus Nascimento). Técnico: Vitor Severino (auxiliar)
GOLS - Cauteruccio, a 1, Villasanti, aos 15, Robson Matheus, aos 17, e Tetê, aos 22 minutos do primeiro tempo. Asprila, aos 12 minutos do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Gabriel Mec e Leonel Pérez (Grêmio).
ÁRBITRO - Roberto Perez (PER).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
LOCAL - Estádio Hernando Siles, em La PAZ (BOL).