Botafogo provoca Palmeiras após Danilo entrar em campo e chegar a 13 jogos no Brasileirão

O Botafogo provocou o Palmeiras logo após a entrada do meia Danilo no segundo tempo da partida contra o Vitória nesta quinta-feira, 23, no Engenhão, pelo Brasileirão. Ao entrar em campo, o jogador completou 13 partidas com a camisa alvinegra e não poderá atuar em outro time na competição, o que frustrou os planos do time paulista, que negociava para contratá-lo.

"Danilo Santos, jogador do Botafogo e da seleção brasileira, em campo!", escreveu o clube carioca nas redes sociais para anunciar que Danilo entrava no lugar de Villalba.

As tratativas entre Palmeiras e Botafogo acerca da transferência de Danilo iniciaram às vésperas da Copa do Mundo 2026. Antes da competição, o jogador foi afastado do elenco após seus representantes pedirem ao clube carioca que ele não fosse mais escalado, de forma a evitar qualquer inviabilidade no negócio. Além disso, o meio-campo também manifestou o interesse em ser transferido.

Em crise financeira, o Botafogo espera negociar o jogador ao menos por 30 milhões de euros (cerca de R$ 173 milhões). Nos últimos dias, o Palmeiras aumentou a oferta pelo jogador, mas os cariocas não estariam interessados em uma negociação com um rival e aguardam propostas de clubes europeus. Zenit, da Rússia, e Newcastle, da Inglaterra, sondaram o atleta, que não demonstrou interesse em ir para o futebol russo.

Após o Mundial, Danilo teve um período de férias antes de se reapresentar ao Botafogo na última segunda-feira, 20. Ele se colocou à disposição da comissão técnica do português Franclim Carvalho e foi relacionado para enfrentar o Vitória.