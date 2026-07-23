Athletic vence São Bernardo e termina turno na parte de cima da tabela da Série B

O Athletic encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B brigando na parte de cima da tabela, após vencer por 2 a 1, nesta quinta-feira, o São Bernardo na Arena Sicredi. Pela 19ª rodada, Max abriu o placar no primeiro minuto e Lucas Rian empatou, mas Felipe Negrucci, estreando pelo lado mineiro, marcou o gol da vitória. A sexta vitória levou o Athletic aos 27 pontos, mesma pontuação do São Bernardo.

Há três jogos sem marcar, o Athletic precisou de apenas um minuto de bola rolando para Max receber grande lançamento de Lucas Belezi e, na cara do experiente Alex Alves, esbanjar frieza pra cortar o goleiro e abrir o placar.

O São Bernardo buscou o empate logo aos quatro minutos, quando Felipe Garcia aproveitou rebote e empurrou a bola para as redes. Mas a arbitragem de vídeo detectou impedimento de Lucas Rian no lance anterior, e anulou o tento.

Aos 26, o empate enfim foi selado, quando Lucas Rian recebeu na direita, deu traço desconcertante em Enzo e bateu colocado, agora sem chances para o goleiro mineiro, empatando em 1 a 1. O São Bernardo seguiu em cima depois de alcançar a igualdade no placar, mas o confronto permaneceu disputado.

Na segunda etapa, novamente Luan Polli ganhou destaque, evitando gol Echaporã, logo aos dois minutos, e depois chance de Lucas Lima. Percebendo o perigo, Alex Souza optou por mudar o setor ofensivo, com Dixon Vera no lugar de Carlinhos, além de promover a estreia do jovem Felipe Negrucci, volante de 22 anos formado no São Paulo.

Ele precisou de poucos minutos para ganhar destaque. Aos 17 minutos, recebeu de Diogo Batista e bateu rasteiro, para abrir 2 a 1 em favor do Athletic.

Wili Aponzá ainda quase fez o terceiro, mas a finalização saiu raspando. Do outro lado, foi a vez de Ricardo Catalá mexer, colocando Mário Sérgio, Hyoran e Daniel Davi em campo pra buscar pontos em São João del-Rei. O meia ficou no quase ao tentar empatar o jogo, enquanto Mário Sérgio mais uma vez parou em Polli.

O São Bernardo abre a 20ª rodada no domingo, às 16h, recebendo o Ceará no Primeiro de Maio. O Athletic joga na terça-feira, diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 19h30.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC 2 X 1 SÃO BERNARDO

ATHLETIC - Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Enzo; Ian Luccas (Wili Aponzá), João Miguel, Gian Cabezas (Felipe Negrucci) e Kauan Rodrigues; Max (Yarlen) e Carlinhos (Dixon Vera). Técnico: Alex Souza.

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Jemerson, Augusto e Pará (Mário Sérgio); Foguinho, Lucas Lima (Daniel Amorim) e Dudu Miraíma (Hyoran); Lucas Rian (Fabrício Daniel), Felipe Garcia e Echaporã (Daniel Davi). Técnico: Ricardo Catalã.

GOLS - Max, a um minuto, e Lucas Rian, aos 26 minutos do primeiro tempo. Felipe Negrucci, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wili Aponzá (Athletic); Dudu Miraíma, Rodrigo Ferreira e Felipe Garcia (São Bernardo).

ÁRBITRO - Leonardo Willers Lorenzatto (MT).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG).