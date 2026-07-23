Marcelo Paz prevê resolução de renovação de Memphis até segunda: 'Para o sim ou para o não'

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, acredita que o clube pode resolver a negociação pela renovação de contrato de Memphis Depay até segunda-feira, 27. O vínculo do jogador, que já aceitou reduzir a pedida salarial, com o clube termina no dia 31.

"Caso ele fique, é um novo modelo de contrato, bem diferente do anterior. Isso vem sendo discutido, o debate está na mesa, e acredito que possa ser resolvido até domingo ou segunda-feira. Quando digo isso, é para o sim ou para o não", comentou o dirigente em entrevista à SporTV após a vitória por 3 a 0 sobre o Remo, na Neo Química Arena.

"Não quero estabelecer porcentual, porque gera expectativa. Se o debate está na mesa, é o que pode acontecer, mas o Corinthians vai ser firme em suas convicções, porque a gente está trabalhando com responsabilidade financeira. Memphis sabe disso e está sendo bastante sensível a isso", concluiu.

O modelo de contrato em discussão inclui a possibilidade de criação de produtos, participação em eventos e ações de patrocínio envolvendo o jogador. A estratégia é utilizar essas iniciativas para aumentar os ganhos de Memphis a partir de receitas geradas em conjunto com o Corinthians.

Memphis ainda não se reapresentou ao elenco comandado por Fernando Diniz porque continua de férias, após disputar a Copa do Mundo pela Holanda.

CONVERSAS COM WESLEY

Paz também falou sobre a possibilidade de contratar Wesley, atacante revelado pelo Corinthians e hoje jogador do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. "A negociação hoje não está ativa porque a gente tem de pagar salário e transfaer ban para contratar. O interesse não morreu , ele quer voltar para o Corinthians, mas neste momento não tem muito o que conversar."

Punido com quatro transfer bans neste momento, por dívidas relacionadas as compras de Charles, Talles Magno e José Martínez - além do não cumprimento do acordo no âmbito da Câmera Nacional da Resolução de disputas (CNRD) da CBF, o clube não pode registrar novos jogadores neste momento.