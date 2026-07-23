Diniz minimiza atuação do Corinthians contra Remo: 'Não se faz mágica com 25 dias de treino'

O técnico Fernando Diniz não creditou à parada para a Copa do Mundo como o principal motivo da boa atuação do Corinthians na vitória sobre o Remo, por 3 a o, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Não se faz mágica com 25 dias de treino. O time não vai realizar um monte de coisas de uma hora para outra. Não tem nada a ver isso. Foi o primeiro jogo depois de 60 dias. Foram 30 dias de férias e o resto para cuidar da parte física, técnica e a parte tática começamos a trabalhar na semana passada. A gente já vinha treinando certas situações antes da parada. Fizemos partidas com desempenho semelhante contra Peñarol e Grêmio. Estou feliz, mas foi só um jogo e domingo temos um grande desafio na Bahia", disse o treinador, referindo-se ao confronto contra a equipe de Rogério Ceni.

Diniz afirmou que não gostou do fato de o time baixar tanto a intensidade na segunda etapa. "O primeiro tempo foi excelente e o segundo apenas razoável. O time baixou a intensidade em todos os sentidos. Controlou bem na marcação o Remo, que não teve nenhuma chance, mas não queria que isso tivesse acontecido, de baixar tanto a intensidade. Na soma dos dois tempo foi um jogo muito bom."

O treinador corintiano também falou da possibilidade de perder algum jogador para que a diretoria consiga fazer 'caixa' e pagar os quatro transfer bans impostos pela Fifa, que impedem o clube de realizar negociações. "Nós estamos muito alinhados com a diretoria. Sei que o Corinthians precisa vender pelo menos um jogador, que dê recurso, mas se tiver que sair, que pelo menos saia só um."