Atlético-GO bate Cuiabá na Arena Pantanal e encosta no G-6 da Série B

O Atlético-GO ampliou a sequência invicta na Série B do Campeonato Brasileiro e encostou no G-6. Nesta quinta-feira, na Arena Pantanal, foi mais efetivo na finalização e superou o Cuiabá, em partida da 19ª rodada, pelo placar mínimo. O gol foi anotado por Bruno José, no segundo tempo.

Com o resultado positivo conquistado fora de casa, os goianos sobem a 28 pontos e na 8ª posição, ficando próximo à zona dos playoffs. Os mato-grossenses, por outro lado, estacionam nos 24 pontos ganhos e caem à 15ª colocação, mais perto do Z-4.

A partida começou bastante movimentada, com o Atlético-GO tendo a posse inicialmente, mas sem criatividade. O Cuiabá, por outro lado, teve duas boas chances em seguida: na primeira, Rodrigo Rodrigues fez Paulo Vitor defender em dois tempos; depois, Pepê tabelou com Jean Dias e chutou no travessão.

Os mato-grossenses continuaram dominantes, apoiados pelo fator casa, porém sem conseguir levar o mesmo perigo de outrora. Os goianos, no entanto, controlaram mais o ritmo do jogo e buscaram ter o contra-ataque como arma, contudo não foram eficientes nas chegadas e o placar seguiu zerado ao intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá se manteve inalterado, já o Atlético-GO veio com duas novidades, ambas no ataque. As mexidas fizeram os visitantes terem mais ímpeto, porém esbarrando na defesa dos mandantes, que promoveram duas trocas; na sequência, veio um duro golpe, pois Guilherme Lopes cruzou na área e Bruno José, saindo à frente de Marlon, completou para o gol. Isso aos 14 minutos.

A resposta dos anfitriões veio em dose dupla, contudo sem sucesso. A primeira foi em cabeçada de Eliel, que foi direto para fora, e depois no chute de Kauan Cristtyan, também pela linha de fundo. A pressão se estendeu até o fim da partida, entretanto a pontaria seguiu ruim e o placar não mudou.

Os times voltam a campo, pela 20ª rodada da Série B, às 19h30 de segunda-feira: o Atlético-GO enfrenta o Operário-PR, no estádio Antônio Accioly, já o Cuiabá visita o Sport, na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 0 X 1 ATLÉTICO-GO

CUIABÁ - Marcelo Carné; Raylan, João Basso, Alan Empereur e Marlon (Eric Melo); Raul, David Miguel (Luiz Otávio) e Pepê; Jean Dias (Eliel), Rodrigo Rodrigues (Kauan Cristtyan) e Fábio Gomes (Pedro Henrique). Técnico: Eduardo Barros.

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela (Tito), Igor Henrique (Klebert) e Guilherme Marques (Bruno José); Marrony (Cristiano), Gustavo Coutinho e Geovany Soares (Léo Tocantins). Técnico: Roger Silva.

GOL - Bruno José, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Miguel, Raylan e Pepê (CUI); Gustavo Coutinho, Guilherme Marques e Cristiano (ACG).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

RENDA - R$ 25.998,00.

PÚBLICO - 2.048 (1.607 pagantes).

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).