Em jogo de seis gols, Botafogo vence Juventude e abre distância do Z-4 da Série B

O Botafogo viveu uma noite dos sonhos nesta quinta-feira. Encerrando a 19ª e última rodada do primeiro turno, o time paulista viveu de tudo no duelo contra o Juventude no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet. Com direito a golaços, abrindo três gols de vantagem e atuando com um jogador a menos na etapa final, coroou a boa apresentação com uma vitória por 4 a 2, para abrir distância da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com os gols de Vilar, Wesley Santos, duas vezes, e Arthur Caike, o time paulista chegou a quatro jogos sem perder e subiu para o 14º lugar, com 24 pontos, abrindo quatro pontos do Avaí, primeiro time dentro da zona vermelha. Já o Juventude perdeu a chance de assumir a vice-liderança, caindo para o quarto lugar, com 32 pontos, mas seguindo na zona de playoffs do acesso. Patrick e Pablo Roberto diminuíram para os gaúchos.

A dupla volta a encerrar a 20ª rodada na próxima terça-feira. Às 21h45, o Botafogo visita o Fortaleza, na Arena Castelão, na capital cearense, enquanto mais cedo, às 19h30, o Juventude recebe o Avaí, no estádio Alfredo Jaconi, no estado gaúcho.

O Botafogo começou a partida imprimindo seu ritmo e se impondo dentro do seu domínio. Tal superioridade veio surtir efeito logo aos 15 minutos, quando após cobrança de escanteio, a bola bateu duas vezes na trave até sobrar para Vilar, na pequena área, completar para as redes.

Mesmo após o gol, o time paulista seguiu superior e aproveitava um inofensivo Juventude no ataque para seguir com a posse de bola. Anulando o adversário, ampliou o placar na bola parada. Wesley Santos colocou a bola no ângulo, sem chances para Jandrei, aos 31. No último lance, por pouco Patrick Brey não fez o terceiro.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve. Com três minutos, na primeira jogada de ataque trabalhada, a defesa afastou mal e Arthur Caike aproveitou o gol vazio para marcar. Com a vantagem, o Botafogo diminuiu a intensidade e viu o Juventude descontar no placar, com Patrick, após a bola desviar em Vilar no meio do caminho.Entretanto, na sequência, Wesley Santos freou a reação gaúcha, aos 12. O atacante recebeu na área e mandou colocado, no ângulo, para marcar mais um belo gol.

O Botafogo queria viver de tudo na partida e ainda teve Yuri Felipe expulso, pelo segundo amarelo. Com um a mais, o Juventude voltou a reagir, diminuindo desta vez com Pablo Roberto, aos 24. Após o gol, o Botafogo baixou as linhas e soube neutralizar as ações do adversário, que buscou pressionar, principalmente nos minutos finais.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 X 2 JUVENTUDE

BOTAFOGO - Victor Souza; Pedrinho (Gabriel Inocêncio), Ericson, Vilar e Patrick Brey; Morelli, Yuri Felipe e Rafael Gava (Marco Antônio); Zé Hugo, Arthur Caíke (Guilherme Queiroz) (Leandro Maciel) e Wesley Santos (Wallace). Técnico: Cláudio Tencati.

JUVENTUDE - Jandrei; Rodrigo Sam, Gabriel Pinheiro e Marcos Paulo; Raí Ramos (Nathan Santos), Luan Martins (Pablo Roberto), Lucas Mineiro (Manuel Castro) e Patryck (Diogo Barbosa); Alisson Safira, MP e Fábio Lima (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Vilar, aos 15, Wesley Santos, aos 31 minutos do primeiro tempo. Arthur Caike, aos três, Patrick, aos nove, Wesley Santos, aos 12, Pablo Roberto, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Júnior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Yuri Felipe, Patrick Brey e Lucas Mineiro.

CARTÃO VERMELHO - Yuri Felipe.

RENDA - R$ 35.145,00.

PÚBLICO - 1.500 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).