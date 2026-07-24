Klopp confirma fim de pausa e é anunciado como novo técnico da seleção da Alemanha

Mais de dois anos após sua última partida com o Liverpool, Jürgen Klopp foi anunciado nesta sexta-feira, 24, como novo técnico da Alemanha para o próximo ciclo de Eurocopa de 2028 e Copa do Mundo de 2030. Apesar de rumores o terem ligado à seleção nacional durante todo o Mundial na América do Norte, a chegada surpreende pelo tanto que ele demorou a admitir que poderia sair de sua pausa.

O multicampeão com o clube inglês não estava tão alheio às quatro linhas, já que atuava como Chefe Global de Futebol da Red Bull desde janeiro de 2025, em que tinha a função de supervisionar clubes da marca, como RB Leipzig, RB Salzburg e mesmo o RB Bragantino no Brasil. Segundo suas próprias palavras, gostava muito do cargo e não era o momento de voltar, mas as coisas mudaram em julho, quando se sentiu 'recarregado'.

Klopp anunciou a saída do clube inglês em janeiro de 2024, mas ficaria até o fim daquela temporada europeia, que seria no meio do ano. A última vez foi na vitória de 2 a 0 sobre o Wolverhampton pela última rodada da Premier League. A partir dali, começaria o descanso merecido.

Em entrevista à Sky Sports na época, revelou que já não tinha mais a mesma energia para se dedicar 24 horas por dia ao futebol, como considerava necessário. "Você precisa realmente estar com muita disposição, e 80% não é suficiente", contou. "Sim, há coisas mais importantes na vida, mas se você realmente se dedica, é 24/7. Eu fiz isso, do meu ponto de vista, por muito tempo".

Como o método de excelência, segundo Klopp, não era mais o mesmo, anunciou o afastamento. "Eu percebi que não podia mais chegar aos padrões necessários para comandar um clube como o Liverpool e é por isso que decidi pela pausa", afirmou.

Desde então, o celular do treinador alemão tocou algumas vezes por clubes que queria convencê-lo a retornar ao futebol, já que ele não deu qualquer prazo. Entre eles, vários gigantes europeus, como Chelsea, Manchester United, Real Madrid e Roma, e a própria seleção alemã.

No clube espanhol, chegou até a ser 'promessa de campanha'. Antes da reeleição de Florentino Pérez e a chegada de José Mourinho, o candidato de oposição Enrique Riquelme apontou-o como a primeira opção para o cargo vago por Álvaro Arbeloa.

Seu agente, Marc Kosicke, não gostou da posição do político e tratou de desmentir as especulações. "É irritante! Klopp está feliz em sua função na Red Bull e não tem ambição de trabalhar como técnico de um clube", publicou nas redes sociais à época.

Da Espanha à Itália, seu nome ganhou força na Roma após a saída de Claudio Ranieri, de acordo com o jornal italiano La Stampa. Ele negou, porém, e deu uma das declarações que mais pareciam enfatizar o quanto difícil seria o vermos novamente nos gramados.

"Me atribuíram a frase: 'Roma ainda é uma cidade maravilhosa', mas não há mais nada a dizer sobre isso. Não me vejo mais no meu papel de treinador", disse em entrevista ao veículo alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Está tudo bem como está. Passei por três clubes maravilhosos e não haverá muitas outras fases na minha carreira. Trabalho muito, mas sem ter um jogo a cada três dias, tenho mais tempo livre".

ALEMANHA ELIMINADA NA COPA E KLOPP DE VOLTA ÀS MANCHETES

Sob o comando de Julian Nagelsmann, a Alemanha voltou ao mata-mata de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 2014, avançando em primeiro lugar no Grupo E com duas vitórias e uma derrota. O sucesso do técnico de 39 anos, que estava no cargo desde 2023, porém, durou pouco.

A equipe foi eliminada logo na segunda fase ao perder nos pênaltis para o Paraguai em 30 de junho. Quatro dias depois, o treinador deixou o cargo, mas antes disso, já circularam os rumores de que Klopp seria o favorito para substituí-lo

A primeira reação do ídolo do Liverpool foi rechaçar a ideia, ao menos naquele momento. "Eu já passei por essa situação como treinador, em que um grande sonho foi frustrado, e entendo que meu nome seja mencionado quando se fala no técnico da seleção, mas não é a hora certa para fala sobre isso, muito menos comigo", afirmou à televisão alemã Magenta TV.

Fato é que Klopp preservava a imagem de Nagelsmann, que na época dessa fala, ainda estava à frente da seleção alemã. Depois de sua saída, levou algumas semanas para ele mudar de ideia e admitir, pela primeira vez, que estava pronto para retornar.

E a reviravolta foi anunciada na própria Magenta TV, a mesma em que negou que seria o próximo comandante do time que representa o país. "Já estou mais do que recarregado, estou pronto", anunciou. "Quanto ao momento, mesmo agora ele não é perfeito, já que tinha contrato com a Red Bull, mas, ainda assim, é o melhor momento que já houve".

OS FEITOS DE KLOPP ANTES DA CHEGADA À SELEÇÃO ALEMÃ

A passagem na Alemanha será a primeira de Klopp frente a uma seleção. Conhecido mundialmente no futebol, sua carreira começou no país, quando dirigia o Mainz, onde permaneceu por sete temporadas.

Em 2004, ele levou o tradicional clube da cidade de mesmo nome à primeira divisão da Bundesliga depois de 41 anos na 'segundona' local. Na elite do futebol local, teve como melhor campanha o 11º lugar em 2004-05, com 43 pontos.

Contratado pelo Borussia Dortmund em 2008, Klopp já conseguiu algo muito difícil, que é ser campeão alemão desbancando o constante dominío do Bayern de Munique. E melhor ainda: fez isso em duas temporadas consecutivas: 2010-11 e 2011-12. No ano seguinte, foi vice-campeão da Champions League, em derrota apertada de 2 a 1 para o próprio rival.

O sucesso o credenciou para ser o novo treinador do Liverpool em 2015, onde mostrou, novamente, seu talento de quebrar 'jejuns'. Em 2017-18, levou o time inglês à sua primeira final de Champions desde 2006-07; naquela temporada, perdeu, mas na seguinte, em 2018-19, faturou o título que não vinha desde 2004-05.

Klopp ainda alcançou mais uma decisão, em 2021-22, quando foi derrotado pelo Real Madrid com direito a gol de Vinícius Júnior, mas não deixou de colecionar títulos no clube. Além da competição continental, ganhou uma Premier League, duas Copas da Liga Inglesas, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes, contra o Flamengo de Jorge Jesus.

Foram vários os jogadores 'revelados' pelo técnico, como Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Alexander-Arnold e companhia, que brilharam sob seu comando. Além de uma série de nomes daquele Borussia Dortmund vice-campeão da Champions, casos de Robert Lewandowski, Marco Reus, Mats Hummels e mais.

Com a Alemanha, que passa por renovação constante desde a aposentadoria de várias lendas da década de 2010, o 'recarregado' Klopp chega com a missão de consagrá-los no futebol mundial e reacender o sonho da torcida de alcançar o Brasil e se tornar o segundo pentacampeão da Copa do Mundo.