Otamendi se aposenta da seleção da Argentina após vice na Copa: 'Defendi com a alma'

O zagueiro Otamendi, de 38 anos, anunciou pelas redes sociais a aposentadoria da seleção da Argentina. O jogador esteve na Copa do Mundo, que terminou com o vice-campeonato da equipe sul-americana.

Na decisão do Mundial contra a Espanha, inclusive, Otamendi protagonizou uma discussão com Rodri depois do apito final do árbitro. Os espanhóis triunfaram por 1 a 0, com gol marcado na prorrogação.

"Sonhei desde muito pequeno em vestir a camisa da seleção argentina, foi o maior privilégio que o futebol me deu. Eu a defendi com a alma, com orgulho e com a responsabilidade de saber o que significa para milhões de argentinos", disse Otamendi.

"O destino quis que meu último jogo fosse uma final de Copa do Mundo. Não foi o resultado que queríamos, mas eu me vou com a cabeça erguida, porque este grupo tentou até o último segundo", continuou.

Pela Argentina, Otamendi conquistou a Copa do Mundo de 2022, além de duas edições da Copa América (2021 e 2024) e uma Finalíssima (em 2022).

O jogador foi revelado pelo Vélez Sarsfield e tem passagens por Porto, Atlético-MG, Valencia, Manchester City e Benfica. O defensor irá vestir a camisa do River Plate no segundo semestre desse ano.

VEJA A MENSAGEM DE OTAMENDI:

Hoje me cabe escrever as palavras mais difíceis da minha carreira.

Sonhei desde muito pequeno em vestir a camisa da Seleção Argentina, foi o maior privilégio que o futebol me deu. Eu a defendi com a alma, com orgulho e com a responsabilidade de saber o que significa para milhões de argentinos.

O destino quis que meu último jogo fosse uma final de Copa do Mundo. Não foi o resultado que queríamos, mas eu me vou com a cabeça erguida, porque este grupo tentou até o último segundo.

Eu me despeço com a tranquilidade de ter deixado tudo. Nunca guardei uma gota de esforço, nunca deixei de acreditar e nunca deixei de sentir esta camisa como a maior honra da minha vida.

Obrigado ao torcedor argentino. Obrigado pelo amor incondicional, por cada bandeira, cada canção, por nos acompanhar nos bons momentos e, sobretudo, nos mais difíceis. Vocês fizeram com que cada vez que tocava o hino nós sentíssemos que não éramos onze jogadores, e sim milhões defendendo um mesmo sonho.

Obrigado à minha família. Foram meu refúgio em cada caída e minha força em cada desafio. Suportaram as distâncias, as ausências, as lágrimas e as frustrações. Este caminho jamais percorri sozinho: cada passa nós demos juntos.

E aos que hoje continuam vestindo essa camisa, quero dizer algo de coração: nunca deixem de acreditar. Haverá golpes que parecerão impossíveis de superar, mas esta camisa sempre recompensa a quem a defende com humildade, sacrifício e amor. Levantem a cabeça, sigam lutando e não permitam que uma derrota lhes tire a vontade. Estou convencido de que o próximo capítulo da nossa história será de vocês.

Hoje me despeço da Seleção Argentina, mas com um orgulho imenso por ter representado meu país. Porque os títulos ficam na história, mas o amor por estas cores dura para toda a vida.

Obrigado, Argentina. Obrigado por me deixar cumprir o sonho de ser campeão do mundo e de vestir a camisa mais bonita do mundo.