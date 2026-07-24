Buta explica escolha pelo São Paulo, define posição ideal e revela influência de Götze

Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o lateral-direito Aurélio Buta concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do São Paulo e falou sobre os motivos que o levaram a aceitar a proposta do clube. O português, natural de Angola, afirmou que a decisão foi rápida por conta da grandeza do Tricolor e do desafio de atuar pela primeira vez no futebol brasileiro.

"Foi uma decisão fácil. Quando os empresários e o Rafinha falaram da possibilidade de vir para o São Paulo, foi uma decisão fácil para mim, porque é um clube enorme. Gostei de ter esse desafio e decidi logo jogar neste clube. É um país novo, uma mudança completamente diferente da Europa, mas eu gosto de grandes desafios, por isso aceitei."

Buta também destacou a recepção que teve desde a chegada ao Brasil e afirmou que o carinho recebido facilita sua adaptação ao novo clube.

"Toda a gente me recebeu muito bem. Acho que as pessoas aqui são muito carinhosas e me receberam de uma forma muito positiva. Creio que isso ajuda ainda mais na adaptação ao clube e ao país. Só posso dizer que me receberam de uma forma muito positiva."

O novo reforço são-paulino revelou que acompanhava o futebol brasileiro quando ainda atuava em Portugal e disse que o estilo de jogo foi um dos fatores que pesaram para aceitar o convite.

"Acompanhava o futebol brasileiro de vez em quando em Portugal e sempre me chamou atenção. É um futebol muito agressivo, tem muitos jogadores com dribles, qualidade técnica. E isso foi um dos fatores que pesou para eu poder vir aqui. É um futebol que me atrai e gostei bastante."

Questionado sobre sua posição preferida, Buta deixou claro que, apesar de ter sido formado como ponta, foi atuando na lateral direita que se consolidou no futebol profissional.

"A posição que eu jogo e me sinto melhor é lateral-direito. Fiz minha formação na ponta, mas meu profissional foi todo na lateral direita. É a posição em que me sinto mais confortável."

Durante a entrevista, o jogador também comentou sobre Mario Götze, com quem dividiu o vestiário no Eintracht Frankfurt. Segundo Buta, a boa relação entre os dois fez com que o alemão passasse ótimas referências ao executivo de futebol Rafinha.

"Jogamos juntos no Frankfurt. Sempre me ajudou, sempre esteve disponível para ajudar enquanto estive lá. Eu acho que só deve ter passado boas indicações. Eu me entendia bem com ele no campo, então acho que jogadores como ele é fácil de jogar. Creio que deve ter passado boas indicações e é isso."

Contratado para reforçar a lateral direita, posição que passava por reformulação após a saída de Cédric Soares dos planos da comissão técnica, Aurélio Buta chega ao São Paulo depois de disputar 20 partidas na última temporada europeia, sendo seis pelo Eintracht Frankfurt e outras 14 pelo Copenhague, da Dinamarca, onde atuou por empréstimo antes de ficar livre no mercado.