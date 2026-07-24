Corinthians paga valor de multa à Fifa e se livra de um transfer ban

O Corinthians se livrou de um transfer ban nesta sexta-feira, 24. O clube alvinegro pagou à Fifa uma multa devida de cerca de R$ 1,1 milhão. O valor levava em conta multas disciplinares do clube junto à entidade, envolvendo o Philadelphia Union-EUA, o Midtjylland-DIN e também o New York City-EUA. As negociações do Corinthians com essas equipes foram feitas pelos seguintes jogadores: José Martínez, Charles e Talles Magno, respectivamente.

Apesar da boa notícia, o Corinthians ainda tem outros três transfer bans para derrubar. Na Fifa, o clube tem que acertar um débito ligado à contratação de José Martínez junto ao Philadelphia Union. A outra dívida é com o Midtjylland, pela aquisição do volante Charles.

O terceiro transfer ban em vigor foi registrado pela CBF. A punição, válida por seis meses, se refere ao atraso no pagamento de uma das parcelas do acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Considerando os três transfer bans pendentes, o Corinthians terá de desembolsar cerca de R$ 21,5 milhões para sanar essas dívidas.

Enquanto isso não acontece, o clube alvinegro fica impedido de inscrever novos jogadores nas janelas de transferências. Enfrentando grave crise financeira, o Corinthians também precisa acertar direitos de imagem atrasados do elenco.

O Corinthians voltou a campo após a parada para a Copa do Mundo na última quinta-feira, 23, quando venceu o Remo pelo placar de 3 a 0, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o time comandado por Fernando Diniz enfrenta o Bahia, em Salvador.