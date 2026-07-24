Governador da Pensilvânia proclama 'Dia de LeBron James' após ida do astro aos 76ers

A surpreendente ida de LeBron James ao Philadelphia 76ers rendeu uma homenagem ao astro da NBA. Logo após o anúncio da chegada do jogador na franquia da Filadélfia nesta sexta-feira, 24, Josh Shapiro, governador do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, proclamou esta data como "Dia de LeBron James".

"LeBron está vindo para a Filadélfia. Pelo poder que me foi conferido como governador da grande Comunidade da Pensilvânia e um fã incondicional dos Sixers... Eu proclamo, por meio deste, que hoje é o Dia de LeBron James. Bem-vindo à Cidade do Amor Fraterno, LeBron James", escreveu Shapiro em publicação no X.

Shapiro divulgou um certificado oficial para anunciar o decreto da data especial, onde ressaltou inúmeros da carreira de James, como os quatro títulos da NBA, os quatro prêmios de MVP da liga e trabalhos sociais.

"LeBron priorizou retribuir à sua comunidade ao fundar programas para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade a permanecerem na escola, financiar bolsas de estudo e apoio ao ensino superior, estabelecer centros comunitários para atender a necessidades como moradia emergencial, insegurança alimentar e outros serviços de assistência integral, entre muitas outras iniciativas", diz o documento.

LeBron James, de 41 anos, encerrará sua carreira no Philadelphia 76ers. Desde junho, quando se despediu do Los Angeles Lakers, o mundo do basquete aguardava a definição do futuro do craque. Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers e Miami Heat foram destinos especulados, mas o jogador aceitou proposta de duas temporadas para vestir a camisa da equipe da Pensilvânia, onde buscará seu quinto título em quadra - ele já foi campeão pelo Heat (2012 e 2013), Cavaliers (2016) e Lakers (2020).

No vídeo em que anunciou sua ida aos 76ers, James deixou claro que a prioridade não foi financeira, mas sim um time que poderia lhe oportunizar um último título na NBA.

"Esta é a minha última decisão. Não estou indo pelo dinheiro (...) Pelo que eu realmente estou jogando neste ponto? Eu ainda quero me sacrificar. Eu ainda quero trabalhar. Eu ainda quero me esforçar. Eu ainda quero competir, vencer e ter uma chance de sentir o gosto de vencer outro campeonato", disse a lenda.