Ketlen viaja com filho de 8 meses em delegação do Santos após medida inédita da CBF

A atacante Ketlen, maior artilheira da história do Santos, viajou com o filho Lucca, de oito meses, pela primeira vez em uma delegação da equipe alvinegra. A jogadora acompanhou o elenco na viagem para Belo Horizonte e se tornou a primeira atleta a utilizar a nova medida da CBF que prevê o custeio do deslocamento de filhos de jogadoras que estejam no período de amamentação, além das despesas de um acompanhante responsável pelos cuidados com a criança durante as competições oficiais.

A iniciativa abre espaço para que jogadoras que se tornaram mães possam manter a carreira no futebol profissional sem precisar se afastar dos filhos durante viagens e compromissos esportivos. O retorno de Ketlen aos gramados também foi planejado pelo Santos desde o período da gravidez, com a estruturação de uma rotina que permitisse à camisa 7 retomar gradualmente os treinamentos e as partidas.

Para o presidente Marcelo Teixeira, a presença de Lucca ao lado da mãe durante a viagem representa uma mudança na forma como o futebol feminino lida com a maternidade.

"O Santos sempre teve um papel protagonista no desenvolvimento do futebol feminino e entende que cuidar das pessoas faz parte da nossa missão. Ver a Ketlen retornar às viagens ao lado do filho representa um avanço importante para o esporte e reforça que é possível conciliar maternidade e carreira quando clubes e entidades trabalham juntos. Temos orgulho de participar desse momento histórico."

A coordenadora do futebol feminino do Santos, Thaís Picarte, também acompanhou o processo de retorno da atacante após a maternidade. Segundo ela, a estrutura oferecida pelo clube desde a gestação teve como objetivo garantir as condições necessárias para que Ketlen pudesse seguir sua trajetória profissional.

"A maternidade não pode representar uma barreira para a continuidade da carreira de uma atleta. Desde o início, buscamos oferecer todo o suporte necessário para que a Ketlen tivesse segurança e confiança nesse retorno. Esse é um momento que ultrapassa o Santos e deixa um legado para o futebol feminino brasileiro, mostrando que é possível construir um ambiente mais humano, acolhedor e profissional para as jogadoras."

A viagem para Belo Horizonte marcou, portanto, um momento especial na trajetória de Ketlen. Ao lado de Lucca e de sua mãe (acompanhante responsável), a atacante passou a vivenciar na prática uma mudança que pode beneficiar outras jogadoras que desejam seguir no futebol profissional após a maternidade, conciliando a rotina de alto rendimento com os cuidados com os filhos.