Victor Gabriel é denunciado por entrada dura em Gabriel Pec e pode ser suspenso por dois meses

O zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, responsável pela entrada dura que causou fratura na perna esquerda de Gabriel Pec, foi denunciado pela Procuradoria do STJD e será julgado na próxima terça-feira, 28. Por ter praticado jogada violenta, ele pode ser suspenso por até seis partidas ou até o atleta do Cruzeiro retornar aos gramados.

O lance ocorreu no duelo entre as equipes gaúcha e mineira da última quarta-feira, 22, válido pela 19ª rodada do Brasileirão. Aos 13 minutos do segundo tempo, quando o time de Artur Jorge vencia por 1 a 0, o defensor acertou com as travas da chuteira a canela do atacante, que fazia a estreia em seu novo clube, e foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza.

A sessão que define a pena a Victor Gabriel terá tranmissão ao vivo no site do STJD e foi motivada pelo que a Procuradoria chama de "atuação desproporcional e temerária do atleta denunciado na disputa da bola, culminando em uma forte entrada de sola na altura da tíbia do jogador adversário".

De acordo com a súmula da arbitragem na partida, o cartão vermelho foi aplicado diretamente pelo zagueiro ter atingido o adversário com uso de força excessiva. Nas imagens da transmissão, foi possível notar um sangramento na perna de Gabriel Pec, que depois teve a fratura na tíbia esquerda constatada pelo Cruzeiro.

Por conta disso, o atacante foi submetido a procedimento cirúrgico e pode ficar de fora por até dois meses. Esse tempo de recuperação é importante no caso, pois pode ser usado como forma de penalidade a Victor Gabriel.

De acordo com o comunicado oficial do STJD, o defensor corre risco de suspensão até que Gabriel Pec possa atuar novamente. A Procuradoria o denunciou com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz o seguinte: "Na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência de jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitado o prazo máximo de cento e oitenta dias."

A pena prevista no artigo é de suspensão de uma a seis partidas, provas ou equivalentes.

VICTOR GABRIEL SE DESCULPOU COM GABRIEL PEC ANTES DE DENÚNCIA

Um dia depois do pesado lance, Victor Gabriel foi às redes sociais para se manifestar em solidariedade a Gabriel Pec. De acordo com o zagueiro de 22 anos, ele sempre foi "leal e a favor do jogo limpo", e ressaltou que essa foi sua primeira expulsão.

"Lamento profundamente o ocorrido de ontem na partida contra o Cruzeiro. Foi um lance infeliz. Jamais foi minha intenção causar qualquer lesão ou prejudicar um colega de profissão", escreveu o jogador.

"Durante toda a minha carreira fui um jogador leal e a favor do jogo limpo. Esta foi minha primeira expulsão no profissional e trabalharei para que outras não aconteçam. Entrei em contato ontem mesmo com o Gabriel para pedir minhas sinceras desculpas e desejar uma pronta recuperação", complementou.

Victor Gabriel demonstrou enorme abatimento ao deixar o gramado na quarta. O zagueiro chorou e foi consolado pelo técnico Paulo Pezzolano e por alguns jogadores de Internacional e Cruzeiro.