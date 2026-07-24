F-1: Bortoleto mostra confiança em busca de seu melhor grid após 'dia produtivo' na Hungria

Gabriel Bortoleto não foi bem no segundo treino livre no circuito de Hungaroring, para o GP da Hungria, terminando em 11º, mas a sexta posição na abertura do dia deixa o brasileiro esperançoso em buscar seu melhor grid da história da Fórmula 1 neste sábado.

Foi justamente na GP da Hungria, no ano passado, que Bortoleto largou em sua melhor colocação na história da Fórmula 1, quando fez o sétimo melhor tempo. Pela Audi, ele conseguiu ser o oitavo há uma semana, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e agora tenta melhorar ainda mais a marca.

"Dia positivo, um pouco mais complicado no TL2 com o pneu macio, que se mostrou um pouco instável, e não estou muito satisfeito com esse equilíbrio", disse Bortoleto ao ser questionado sobre sua atuação na sexta-feira em Hungaroring.

"Mas sabe, coisas para testar, coisas para fazer, e acho que, no geral, foi um dia produtivo. Acho que coletamos muitas informações e amanhã vamos tentar juntar tudo e ter um bom dia", seguiu, confiante em melhor sua marca pessoal.

"Vai ser (um classificatório) apertado como sempre. Mas acho que se conseguirmos juntar as peças, se tudo se alinhar, podemos ficar à frente deles (Racing Bulls)", principal concorrente da Audi fora das equipes de elite.

Enquanto o piloto brasileiro se concentra no classificatório, o diretor técnico James Key já faz planos para a equipe novamente pontuar em uma corrida. Ele acredita que a pista, com seu traçado apertado e sinuoso, "é adequada para o nosso carro" e que a chance de marcar mais pontos dependerá do aperfeiçoamento dos detalhes menores.

"Na verdade, trata-se apenas de analisar detalhes minuciosos. As margens já estão se tornando muito pequenas, mesmo com apenas algumas corridas sob o novo regulamento, mas vamos analisar isso", disse ele. "O ritmo para corridas longas pareceu bom. Acho que se nos classificarmos bem, provavelmente conseguiremos manter a posição."