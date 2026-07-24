Pressionado, Vasco faz confronto direto com o Mirassol para fugir do Z-4 do Brasileirão

Vasco e Mirassol fazem um confronto direto na luta pela permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 20h30, eles se enfrentam em São Januário, no Rio, pela 20ª rodada, que abre o returno da competição. Apesar das posições parecidas na tabela, o cruzmaltino tenta encerrar sequência negativa, enquanto os paulistas chegam com mais confiança após resultado positivo. No primeiro turno, o Mirassol venceu por 2 a 1.

O Vasco perdeu as quatro últimas partidas no Brasileirão. Antes da parada da Copa do Mundo, foi derrotado para Internacional, por 3 a 0, e Red Bull Bragantino, por 1 a 0. No retorno, que contou com a estreia do técnico português Pedro Emanuel, foi derrotado pelo Vitória, por 1 a 0, em Salvador (BA). Com isso, abre a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos.

No meio da semana, também empatou por 2 a 2 com o Independiente Medellín, na Colômbia, no primeiro jogo dos playoffs da Copa Sul-Americana. Na próxima semana pode carimbar sua vaga em casa.

Pedro Emanuel, portanto, ainda busca seu primeiro triunfo e fará o primeiro jogo em casa bem pressionado. Como mandante, o time tem aproveitamento de 53,3%, com cinco vitórias, um empate e quatro derrotas.

O técnico pode fazer algumas mudanças abrangendo todos os setores. Paulo Henrique é cotado para ganhar nova chance na lateral-direita, no lugar de Puma Rodríguez. No meio-campo, Johan Rojas deve entrar no lugar de Nuno Moreira e, no ataque, Brenner briga por posição com Spinelli, enquanto Ramon Rique disputa vaga com Adson.

Após empate na Sul-Americana, Pedro Emanuel pediu mais efetividade. "Acredito que, pelas oportunidades que tivemos, poderíamos ter vencido. Faltou eficácia e sermos mais incisivos nos últimos 30 metros. Precisamos ter uma mentalidade diferente na forma como defendemos o nosso gol."

O Mirassol está logo abaixo do Vasco na classificação, em 18º com 19 pontos. Entretanto, o time chega mais confiante após vencer no retorno do Brasileirão. Recebeu o Grêmio e fez 2 a 1, ampliando a boa sequência como mandante. Agora, o time busca melhorar seu retrospecto fora de casa, em que vem de três derrotas seguidas. Ao todo, são uma vitória, um empate e seis derrotas, um aproveitamento de 16,7%.

O primeiro semestre foi complicado para o Mirassol que disputou várias competições ao mesmo tempo: Paulistão, Brasileiro, copa do Brasil e Copa Libertadores. Com um elenco reduzido teve algumas dificuldades, mas parece ter encontrado equilíbrio e pretende em breve deixar a zona de queda.

Para montar o time, o técnico Rafael Guanaes ganhou a volta do zagueiro Willian Machado, livre de suspensão, que briga por posição na defesa com Gabriel Knesowitsch, um dos três estreantes que se destacaram na última rodada.

Eduardo recuperou-se de uma gastroenterite, voltou aos treinos e surge como alternativa na vaga de Japa no meio-campo, embora o setor tenha sido bem avaliado. Já Neto Moura segue como dúvida por conta de problema muscular na coxa esquerda.

Guanaes elogiou a melhora do Mirassol, mas fez um alerta importante. "É um novo campeonato completamente. A gente aproveitou muito bem esse período para trabalhar, estudar e colocar em prática aquilo que queremos. Mas a estrada é grande e temos confrontos diretos nos próximos jogos."

FICHA TÉCNICA

VASCO X MIRASSOL

VASCO - Léo Jardim; Pedro Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Johan Rojas; Adson, Spinelli (Brenner) e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado (Gabriel Knesowitsch) e Reinaldo; Denilson, Aldo Filho e Japa (Eduardo); Edson Carioca, Alesson e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).